المنستير : فتح بحث تحقيقي ضدّ خمسة أشخاص تورطوا في مسك وترويج مخدرات في محيط معهد بجمال

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، يوم الثلاثاء، بفتح بحث تحقيقي ضد خمسة أشخاص متورطين في قضية مسك وترويج مخدرات، وفق ما أفاد (وات) الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.



وأضاف بن جحا أنّ من بين الموقوفين شخص مفتش عنه لفائدة الوحدات الأمنية من أجل الاتجار في المخدرات، وشخصان من مروجي المخدرات وشخصان آخران من مستهلكي المخدرات.

وداهمت الشرطة العدلية منزلا محاذيا لمعهد بجمال بولاية المنستير كان صاحبه يستغل سطحه لترويج المخدرات وحجزت كمية من القنب الهندي "الزطلة" والكوكايين وألقت القبض على المروج وعلى شخصين كانا بصدد اقتناء مواد مخدرة.



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وبسماع المروج واستنطاقه، قال إنّه يشتري المواد المخدرة من شخص آخر بمنزل كامل، فنصبت الشرطة له كمينا وألقت القبض عليه وحجزت لديه كمية من المخدرات، علاوة على إلقاء القبض على شقيق المروج الثاني الذي تبيّن أنّه مفتش عنه، حسب فريد بن جحا.



وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني نشرت بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنّ الشرطة العدلية بجمال وفرقة الطريق العمومي أطاحت بثلاثة أشخاص يقطنون بمدينة جمال وحجزت نصف صفيحة و6 قطع مختلفة الأحجام من القنب الهندي و6 غرامات من الكوكايين ومبلغا ماليا قدره 619 دينارا و6 هواتف جوالة.

وأوقفت شخصين آخرين في منزل كامل وضبطت لديهما صفيحة من القنب الهندي و4 أقراص مخدرة.



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