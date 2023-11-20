مكتب سليانة: المصادقة مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2024 وعلى تزويد منطقة عين مضجة بالماء الصالح للشرب

انعقدت، اليوم الإثنين، بمقر ولاية سليانة، الدورة العادية الثالثة للمجلس الجهوي لسنة 2023 وتم خلالها عرض تقارير لجان التخطيط والمالية والفلاحة والصيد البحري، والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2024، والمصادقة على تزويد منطقة عين مضجة بسليانة الشمالية بالماء الصالح للشرب، إلى جانب تخصيص اعتمادات من ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية لتمويل مشروع تزويد منطقتي الهمامة والكساورية بمعتمدية برقو بالماء الصالح للشرب.



وبالمناسبة، إستعرض والي سليانة، وليد العبّاسي، الوضع العام بالجهة، وتطرّق إلى التحركات الشعبية العديدة التي شهدتها الجهة مؤخرا للتعبير عن تأييد الموقف السياسي المتعلق بمساندة الشعب الفلسطيني، وإلى حملات التبرع المنتظمة بكافة المعتمديات.

وأضاف أنه من المنتظر أن تنطلق أشغال مشروع تزويد مدينة سليانة بالغاز الطبيعي خلال شهر مارس القادم، وهو مشروع هام في خلق ديناميكية اقتصادية بالجهة واستقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار.



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وأشار العباسي، في سياق آخر، إلى مجهودات الإدارات على المستويين الجهوي والمحلي في توفير الدعم المادي واللوجستي للهيئة الفرعية للانتخابات، لافتا الى القبول الأولى لـ335 مطلب ترشح موزعة على 86 عمادة (من بينها 40 مطلبا لذوي الإعاقة) أي بنسبة 3.89 بالمائة مترشح عن كل عمادة.

وقال، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه وفي إطار تنفيذ تزويد منطقة عين الديسة بالماء الصالح للشرب ضمن مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية سليانة الشمالية، وباعتبار أن الموارد المائية غير كافية لتزويد جميع التجمعات السكنية بهذه المنطقة نتيجة موسم الجفاف الذي أثّر على تدفّق البئر التي أصبح من غير الممكن إستغلالها لتزويد أكثر من 60 عائلة، فتم الاقتصار على تزويد التجمعات المجاورة للبئر العميقة وهي 42 عائلة بعين مضجة عوض 230 عائلة بمنطقة عين الديسة كما هو مرسم بالمشروع وذلك للأسباب الفنية المذكورة.

وذكر أنه تمت برمجة تزويد 25 عائلة بمنطقة الهمامة عن طريق الهندسة الريفية باعتمادات قدّرت بـ260 ألف دينار (المندوبية العامة للتنمية الجهوية) غير أن الدراسات أثبتت بأن عدد العائلات يلبغ حوالي 225 عائلة بما في ذلك منطقة الهمامة والكساورية لذلك تمت الموافقة على توفير اعتمادات ب629 ألف دينار(تمويل مشترك بين برنامج التنمية المندمجة والبرنامج الجهوي للتنمية) لتزويد المنطقتين بالماء الصالح للشرب.

من جانبه، إستعرض المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، منصف الهرمي، تقرير لجنة الفلاحة والصيد البحري الذي أشار فيه إلى تأخر نزول الأمطار في بداية الموسم الفلاحي 2023_2024، بجميع مناطق الإنتاج، مما أثر على المنتوج الفلاحي وعلى الرصيد الغابي من الأشجار المثمرة والزياتين، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بما ساهم في الترفيع في حاجيات الزاراعات والأشجار للمياه.

وبخصوص أهم الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعات الكبرى، أكد أنه تم التوسع في مساحات الزراعات الكبرى وخاصة منها الحبوب في المناطق الملائمة والمروية.

وعلى مستوى القطاع المنظم، فقد تم تكثيف العمليات الإرشادية والاحاطة بالمنتجين للتوسع وتحسين الإنتاجية وإستغلال كل الإمكانيات المتاحة، على غرار توفير الأسمدة بالكميات اللازمة وفي الأوقات المناسبة، وإقرار خطّ تمويل لتمويل موسم الزراعات الكبرى لضمان التزود بالمدخلات وتحسين العناية والرفع في الإنتاجية.