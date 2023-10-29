Babnet

تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 درجة جنوب غرب المظيلة الأحد

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 20:28 قراءة: 0 د, 14 ث
      
سجلت محطّات رصد الزلازل رجّة أرضية بقوّة 3،2 درجة على سلم ريشتر جنوب غرب المظيلة من ولاية قفصة على الساعة 17 و19 دقيقة، الأحد.

وأشارت هذه المحطّات التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوّي أنّ موقع الرجّة، حدد حسب التحاليل الأوّليّة، ب34،11 درجة خط عرض و8،55 درجة خط طول.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275969


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 29 أكتوبر 2023 | 14 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:40
05:12
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
34°-22
27°-20
28°-20
29°-17
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*