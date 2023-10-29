تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 درجة جنوب غرب المظيلة الأحد

سجلت محطّات رصد الزلازل رجّة أرضية بقوّة 3،2 درجة على سلم ريشتر جنوب غرب المظيلة من ولاية قفصة على الساعة 17 و19 دقيقة، الأحد.



وأشارت هذه المحطّات التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوّي أنّ موقع الرجّة، حدد حسب التحاليل الأوّليّة، ب34،11 درجة خط عرض و8،55 درجة خط طول.

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