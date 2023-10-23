بنزرت: ولاية بنزرت تحيي الذكرى العاشرة لاستشهاد حافظ الأمن محمد علي التوجاني

أحيت ولاية بنزرت، اليوم الاثنين، الذكرى العاشرة لإستشهاد حافظ الأمن محمد علي التوجاني، الذي اغتالته يد الإرهاب الغادر، مساء يوم 23 أكتوبر من سنة 2013.



وتولى رئيس المجلس الجهوي للامن والي بنزرت، سمير عبد اللّاوي، في موكب مهيب انتظم بالمناسبة بمفترق الفولاذ بمعتمدية منزل بورقيبة، عقب تحية العلم المفدى على أنغام النشيد الوطني، وضع إكليل من الزهور أمام النصب التّذكاري للشهيد، ثم تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على روحه الطيبة، ومن خلاله جميع شهداء الوطن، ممن نذروا دماءهم الزكية فداء للتراب التونسي وشعبها الابي ضد الالة الاستعمارية الفرنسية الغاشمة وضد كل مظاهر الظلامية .





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وقال والي بنزرت في تصريح اعلامي، ان احياء الذكرى العاشرة لاستشهاد البطل الوطني حافظ الأمن محمد علي التوجاني، وقبلها الذكرى 60 لعيد الجلاء، تختزن معاني الوفاء التونسي قيادة وشعبا لجميع أبناء الوطن الذين ضحوا بالغالي والنفيس وبارواحهم الزكية حتى ينعم كل تونسي وتونسية بالحرية والحياة الكريمة، وشدد على أهمية التذكير بماثر جميع الشهداء من المقاومين والمناضلين والامنيين والعسكريين والمدنيين ورعاية اسرهم ومواصلة الحفاظ على الأمانة التي استشهدوا من اجلها.



وحضر الموكب عدد من أفراد عائلة الشهيد وزملائه من الاسرة الأمنية، علاوة على ممثلي السلط المحلية والبلدية وثلة من المكونات المجتمع المدني.



يشار أن حافظ الأمن محمد على التوجاني، استشهد سنة 2013 أثناء تأدية واجبه الامني في الذود عن حمى الوطن، اثر عملية إرهابية غادرة استهدفت دورية أمنية أثناء مباشرتها لعملها بمفترق الفولاذ بمعتمدية منزل بورقيبة.