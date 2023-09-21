وزير الخارجية يلتقي بنيويورك الرئيس الجزائري

في إطار فعاليّات الجزء رفيع المستوى للدروة 78 للجمعية العامة للأمم المتّحدة، التقى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة عبد المجيد تبّون،يوم امس الاربعاء بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.
و تمّ التأكيد خلال هذا اللقاء على ما يحدو البلدين الشقيقين من حرص مشترك على مزيد تعزيز التعاون البيني والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدوليّة والمسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق بلاغ لوزارة الخارجية.
و تمّ التأكيد خلال هذا اللقاء على ما يحدو البلدين الشقيقين من حرص مشترك على مزيد تعزيز التعاون البيني والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدوليّة والمسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق بلاغ لوزارة الخارجية.
كما مثّلت المقابلة مناسبة جدّد خلالها الرئيس الجزائري تقديره لرئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، محمّلا الوزير إبلاغه تحياته الأخويّة لرئيس الدولة.
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