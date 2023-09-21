وزير الخارجية يلتقي بنيويورك الرئيس الجزائري

و تمّ التأكيد خلال هذا اللقاء على ما يحدو البلدين الشقيقين من حرص مشترك على مزيد تعزيز التعاون البيني والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدوليّة والمسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق بلاغ لوزارة الخارجية.