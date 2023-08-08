نجاح فني وجماهيري وتنظيمي لسهرة "نوردو" على ركح مهرجان بنزرت الدولي

وعلى مدى ساعة ونصف حرص الفنان الذي كان مرفوقا ب"دي جي سوبرا" على الاستجابة لانتظارات محبيه وألهب حماسهم فتفاعلوا معه بالهتاف والغناء والرقص وتمايلوا على إيقاعات أشهر أغانيه بدءا ب"غريبة" مرورا ب"نبات نحارب" و "يا دنيا" و "أنا و الليل" و "عربوش" و "ولد مرا" و لا مما" و"عايش ليلي". وبكثير من الإحساس العميق غنى أيضا "شواتنا الأيام" و "تعرف سري كان أمي" و"دارت الأيام" و"تبلينا" و "الوحش كلاني" و "خلوني" و "الأصحاب".أغان تحمل كلماتها الكثير من المعاني العميقة الزاخرة بالأحاسيس والمراوحة بين مشاعر الحب والحزن والفرح والتفاؤل والتمسك بعزة النفس والكرامة وغيرها من القيم الإنسانية في بعدها الكوني.سهرة البارحة في بنزرت خرج منها الجميع منتشيا ومبتهجا سواء من اليافعين أو الشباب أو حتى الكهول، حيث امتزجت الكلمات باللحن الجميل وحسن الأداء، وقد زاد البالي الإفريقي الراقص، في جمال اللوحة الفنية التي تابعها الجمهور على الركح بالغناء والرقص.ولئن حقق نوردو النجاح الفني والجماهيري المنتظر من هذه السهرة فإن هيئة المهرجان نجحت كذلك على المستوى التنظيمي بفضل التأمين الأمني للسهرة التي لم يكن من السهل ضمان نجاحها لولا النجاعة الأمنية نظرا للإقبال الجماهيري الكبير جدا على سهرة الفنان "نوردو".وسيكون جمهور الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي على موعد يوم غد الأربعاء مع الفنان صابر الرباعي. وقد حددت أسعار تذاكر الدخول لهذه السهرة بـ30 و40 دينارا.