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نجاح فني وجماهيري وتنظيمي لسهرة "نوردو" على ركح مهرجان بنزرت الدولي

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 12:28 قراءة: 1 د, 37 ث
      
أمام حضور جماهيري غفير أقيمت مساء أمس الإثنين سهرة الفنان مروان الجبالي المعروف باسم "نوردو" وذلك ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان بنزرت الدولي التي انطلقت يوم 14 جويلية وتتواصل إلى غاية يوم 15 أوت 2023.

وبعد مصافحة أولى لجمهور بنزرت العام الماضي في شهرة مشتركة رفقة "جنجون"، يعود فنان الشباب "نوردو" هذا العام في سهرة خاصة به ليلاقي محبيه الذين تسابقوا منذ قبل مغيب الشمس ليحجزوا أماكنهم على مقربة من فنانهم المفضل في أرجاء مسرح عبد الحفيظ بن عيسى.

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وعلى مدى ساعة ونصف حرص الفنان الذي كان مرفوقا ب"دي جي سوبرا" على الاستجابة لانتظارات محبيه وألهب حماسهم فتفاعلوا معه بالهتاف والغناء والرقص وتمايلوا على إيقاعات أشهر أغانيه بدءا ب"غريبة" مرورا ب"نبات نحارب" و "يا دنيا" و "أنا و الليل" و "عربوش" و "ولد مرا" و لا مما" و"عايش ليلي". وبكثير من الإحساس العميق غنى أيضا "شواتنا الأيام" و "تعرف سري كان أمي" و"دارت الأيام" و"تبلينا" و "الوحش كلاني" و "خلوني" و "الأصحاب".

أغان تحمل كلماتها الكثير من المعاني العميقة الزاخرة بالأحاسيس والمراوحة بين مشاعر الحب والحزن والفرح والتفاؤل والتمسك بعزة النفس والكرامة وغيرها من القيم الإنسانية في بعدها الكوني.
سهرة البارحة في بنزرت خرج منها الجميع منتشيا ومبتهجا سواء من اليافعين أو الشباب أو حتى الكهول، حيث امتزجت الكلمات باللحن الجميل وحسن الأداء، وقد زاد البالي الإفريقي الراقص، في جمال اللوحة الفنية التي تابعها الجمهور على الركح بالغناء والرقص.
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ولئن حقق نوردو النجاح الفني والجماهيري المنتظر من هذه السهرة فإن هيئة المهرجان نجحت كذلك على المستوى التنظيمي بفضل التأمين الأمني للسهرة التي لم يكن من السهل ضمان نجاحها لولا النجاعة الأمنية نظرا للإقبال الجماهيري الكبير جدا على سهرة الفنان "نوردو".

وسيكون جمهور الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي على موعد يوم غد الأربعاء مع الفنان صابر الرباعي. وقد حددت أسعار تذاكر الدخول لهذه السهرة بـ30 و40 دينارا.


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