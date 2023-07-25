مهرجان الحمامات الدولي 2023: ألوان موسيقية عربية وغربية في سهرة مشتركة لسليم عبيدة وأمين مرايحي

تابع جمهور مهرجان الحمامات الدولي في دورته 57، سهرة مشتركة للفنانين سليم عبيدة وأمين مرايحي، وواصل السفر مع تلوينات موسيقية مختلفة امتزجت فيها أنماط موسيقية متنوعة وتلاشت فيها الحدود بين التلوينات العربية والتلوينات الغربية.





وفي الجزء الأول من العرض، تجلت موسيقات مختلفة جمعت الجاز والفانك والريغي في مقاطع موسيقية من ألبومي سليم عبيدة " فريكونس باص"، و"آسيمتري" (إيقاعات غير متناسقة) الذي يعبر فيه عن حالات نفسية مختلفة. وإلى جانب المجموعة الموسيقية التي تضم كلا من "ليو مارسيي" على الدرامز و"برونو موكبال" على الساكسفون و "لويس غاشي" على الترومبيت وعلاء بن فقيرة على الكلافيي، استضاف سليم عبيدة على الركح كلا من عازف القانون نضال جوة وعازف الترومبيت إسكندرعبيد والمغنية أماني الرياحي التي صدحت بكلمات تحمل عنوان "طريق" وهي إحدى معزوفاته.



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وأعرب سليم عبيدة عن سعادته بالحضور في مهرجان الحمامات الدولي واستثمر الركح ليهدي إحدى معزوفات ألبوم "إيقاعات غير متجانسة" لوالده قائلا انه يساعده ويدعمه دوما في مساراته الحياتية والفنية.

وبعد جزء أول تفاعل معه الجمهور رقصا وتصفيقا، اعتلى الفنان أمين مرايحي والمجموعة المرافقة له الخشبة ليقدموا عرضا يراوح بين المعزوفات والأغاني التي أدتها "لين أديب" التي حملت الغناء العربي إلى مساحات أخرى.

عازف الغيتار "أنجل ديميراف" وعازف الدرامز "أكسل لوسيي" وعازف الساكسفون "فالونتان كونو" وعازف العود أكوستيك والكتريك أمين المرايحي خلقوا تجربة فريدة تراوح بين الموروث الموسيقي الشرقي والجاز والريغي وغيرها من الموسيقات التي تتكيف مع نغمات العود الشرقية دون أن تفقده هويته.

وإلى جانب استضافته لعازف الإيقاع نصر الدين الشبلي استعاد على ركح مهرجان الحمامات أغنية " يا محبوبي" لعبد الوهاب الحناشي وكلمات الناصر صمود إهداء لهما ولكل من تعلم منهما.