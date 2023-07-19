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وزير الداخلية ونظيره الايطالي يتباحثان بروما حول دعم التعاون الثنائي للتصدي للهجرة غير النظامية

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 18:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
مثل اللقاء الذي جمع وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الأربعاء، بنظيره الايطالي ماتيو بيانتدوزي، بالعاصمة الايطالية روما، مناسبة لتأكيد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الزيارات العديدة التي قامت بها رئيسة الحكومة الإيطالية إلى تونس، ومساهمتها الفعالة في توقيع مذكرة التفاهم والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

كما كان اللقاء مناسبة، لتبادل الآراء بين الطرفين، حول مجالات إهتمام وزارتي داخلية البلدين، وخاصة المجهودات المشتركة المبذولة في إطار التصدي للهجرة غير النظامية، قصد الحد من نتائجها السلبية على كلا البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

...

وأكد الوزيران بالمناسبة، على التزام كلا الطرفين ببذل أقصى الجهود لايقاف الهجرة غير النظامية التي تعاني منها تونس، ومحاولات العبور إلى التراب الإيطالي، مثمنين نتائج أعمال الوحدات الأمنية التونسية وفرق العمل المشتركة في هذا الاتجاه.

ويندرج اللقاء، في إطار زيارة يؤديها وزير الدّاخليّة مرفوقا بثلة من سامي إطارات الوزارة، إلى العاصمة الايطالية روما، أين التقى بنظيره الايطالي وعدد من مساعديه بمقرّ وزارة الدّاخليّة الإيطاليّة.


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