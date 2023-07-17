بطولة نيوبورت الامريكية للتنس - اسكندر المنصوري يلاقي الاسترالي اليكس بولت من اجل دخول الجدول الرئيسي

يلاقي لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري مساء اليوم الاثنين الاسترالي اليكس بولت المصنف 345 عالميا لحساب الدور الثاني والاخير من جدول التصفيات التمهيدية لبطولة نيوبورت الامريكية ذات 250 نقطة والمقامة على ملاعب معشبة.



وتغلب اسكندر المنصوري يوم الاحد في الدور الاول من هذه التصفيات التمهيدية التي تسبق دخول الجدول الرئيسي على البولوني بيتر بولنسكي 2-صفر 6-2 و7-5.





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يذكر ان اسكندر المنصوري حقق قفزة هامة في التصنيف الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين بتقدمه 16 مرتبة ليصبح في المركز 286 عالميا.

