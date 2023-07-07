الكاف: تساقط البرد واضرار في مزارع الخضر الصيفية والممتلكات

شهدت ولاية الكاف، عشية أمس الخميس، تساقط البرد والامطار الغزيرة على عدة مناطق من الولاية، مما تسبب في إضرار بليغة طالت مزارع الخضر الموسمية وتضرر الأشجار المثمرة وخاصة أشجار الزياتين، وفق ما أفاد به ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عبد الكريم الحيدري صحفي "وات"



وقال الحيدري أن البرد أصاب عدة مناطق جنوب الولاية وتسبب في إتلاف ممتلكات المواطنين في مناطق السمانة وبويقوم وقرن الحلفاية بمعتمدية تاجروين، في حين ذكر بعض المواطنين أن البرد تسبب في الاضرار ببعض الدواجن إلى جانب دخول المياه إلى عدد من المنازل وفي قطع بعض المسالك الفلاحية، على حد تعبيرهم





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ودعا الاتحاد المتضررين إلى تقديم مطالب لجبر الأضرار التي لحقت مزارعهم أو ممتلكاتهم والتي لم يقع بعد تحديد حجهما بصفة نهائية، وطالب الحكومة بتفعيل صندوق الجوائح والاسراع بتقديم التعويضات المناسبة للفلاحين المتضررين