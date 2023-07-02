بطولة بلومفيلد هيلس الامريكية - اسكندر المنصوري يستهل مشواره بملاقاة الامريكي دونيس كودلا

يستهل لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري مشاركته في بطولة التحدي بلومفيلد هيلس الامريكية التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 80 الف دولار بمواجهة الامريكي دونيس كودلا في المباراة المقررة غدا الاثنين لحساب الدور السادس عشر.

وكان المنصوري فشل خلال الاسبوع الماضي في بلوغ الجدول النهائي لبطولة ايستبورن الانقليزية على الملاعب المعشبة بخسارته في الدور الاخير للتصفيات التمهيدية امام الاسترالي اليكسندر فوكيتش.

