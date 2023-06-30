إنعقدت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية سليانة جلسة عمل خصّصت لمتابعة نسق إنجاز المستشفى الجهوي صنف"ب" بمكثر، وذلك تبعا للزيارة الميدانية التي أدّاها بها وفد من وزارة الصحة ومن الإدارة الجهوية للصحة وممثلي المجلس الجهوي يوم 2 جوان الجاري لموقع المشروع.



وذكر المدير الجهوي للصحة، عادل الحدادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش الجلسة، أن الأطراف المعنية اتفقت على حلّ جملة من الإشكاليات الفنية، بما في ذلك إستكمال رفع الفضلات المتراكمة بموقع المشروع وتحويل المحوّل الكهربائي.





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وأضاف أنه من المنتظر إستكمال الدراسات قريبا، فيما تم ضبط روزنامة زمنية لتنفيذ المشروع شملت إستكمال مرحلة الدراسات في أكتوبر القادم، والإعلان عن إنطلاق طلب العروض بين شهري أكتوبر وسبتمبر القادمين، على أن تنطلق الأشغال مع بداية شهر مارس 2024.

ومن بين أسباب تعطّل المشروع، أسباب تتعلّق بتعيين مكتب الدراسات والذي كان تونسيا وأصبح مشتركا بين الصندوق الكويتي وتونس، علما أنّ الإعتمادات الجملية المخصّصة للمشروع قدرت بـ52 مليون دينار(بناءات وتجهيزات)، ويضم أقسام استعجالي، ونساء وتوليد، وجراحة عامة وعيادات الخارجية، وقسم الأشعة، وقاعة عمليات.



يشار إلى أنّ الجلسة التأمت بحضور المدير الجهوي للصحة، والمدير الجهوي للتجهيز، ومديرة المستشفى المحلي بمكثر، وعدد من الإطارات المركزية، وممثلي مكتب الدراسات، وممثلين عن الإدارة الجهوية للتطهير، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.