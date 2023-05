La marque chinoise Exeed cherche de nouveaux distributeurs

Communiqué de Presse -

Exeed est un nouveau venu sur le marché mondial des voitures haut de gamme, mais il hérite de l'histoire centenaire de l'industrie automobile européenne et intègre les dernières technologies intelligentes de la Chine, ce qui lui donne la force de défier les marques traditionnelles de voitures haut de gamme.Avec un centre international de R&D situé à Munich, en Allemagne, près de 100 élites mondiales de la R&D automobile se réunissent pour créer une nouvelle philosophie de conception automobile dans l'interaction de la technologie, de l'art et de la culture. Le centre européen de Recherche et Développement d'Exeed a une profonde accumulation, et continue à explorer les technologies automobiles orientées vers l'avenir avec détermination et courage pour révolutionner l'industrie automobile. Plus de 100 concepteurs et ingénieurs de BMW, Jaguar Land Rover et d'autres entreprises aux normes européennes de premier ordre et à la riche expérience ont rejoint le projet depuis ce moment, dont un certain nombre de légendes de l'automobile.Sur la base de ses solides capacités de recherche et de développement, Exeed a également attiré de nombreux partenaires européens et américains de haut niveau. Dans le cadre des exigences strictes du nouveau concept de design et des normes industrielles rigoureuses, Exeed réussit à obtenir l'unité parfaite entre la maniabilité et le confort du châssis avec Bentler, améliore continuellement les fonctions du système de stabilité électronique de la carrosserie avec Bosch, crée un système de puissance très explosif et souple avec Borg Warner, et explore la nouvelle norme de protection des passagers avec Autoliv.Cette fois-ci, la marque chinoise compte s’implanter bientôt en Tunisie en tant que marché très prometteur, et ce, afin de développer son activité et de l'élargir à travers cette marque haut de gamme alliant le luxe, le fiable et le confort.