توزر: حركة احتجاجية رمزية من المجتمع المدني بمحطة القطار للفت أنظار الجهات المعنية حول وضع النقل الحديدي

تحولت محطة القطار بمدينة توزر اليوم الاحد الى رقعة لممارسة رياضة الشطرنج شارك فيها عدد من الجمعيات ومؤسسات الشباب وذلك في حركة رمزية من مكونات المجتمع المدني للفت أنظار الجهات المعنية جهويا ومركزيا حول وضعية خدمات قطاع النقل الحديدي وخاصة توقف الخط الحديدي 13 في جزئه الرابط بين مدينة المتلوي من ولاية قفصة وولاية توزر.



وبين أيمن الغايب ناشط مدني أن الخط متوقف منذ نحو أربع سنوات معتبرا قطاع النقل الحديدي قطاعا ذا حيوية في منطقة حدودية تفتقر إلى عدة خدمات كما تشكو تردي خدمات النقل الجوي بسبب التخلي عن جميع الخطوط الدولية بمطار توزر نفطة الدولي.

ووصف الاشكال الذي بسببه تم الاستغناء عن الخط الحديدي 13 على مستوى ولاية توزر بـ"البسيط"، قائلا "إن بعض أجزاء السكة الحديدية في حاجة الى صيانة". ولاحظ أنه لم يتم التدخل الى غاية الآن رغم برمجة أشغال الصيانة ورصد الاعتماد اللازم ما جعل محطات القطار في توزر ودقاش مهجورة وتحتاج بدورها الى الصيانة.

ولفت محمد نصر رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب محلات الصناعات التقليدية الى أن دورة الشطرنج إنما هي حركة رمزية للتنبيه الى حاجة الجهة لإعادة تشغيل الخط الحديدي المتوقف منذ أربع سنوات والدعوة الى التعجيل بإصلاح الأجزاء المتضررة من السكة. وأبرزأهمية هذا الخط بالنسبة الى ولاية توزر من حيث نقل الطلبة والمسافرين وكذلك السياح وله أهمية في تنشيط قطاع السياحة.

ودعا محمد الصغير الشريف ناشط مدني وصاحب الفكرة الى ضرورة الالتفات لوضعية محطات القطار في الجهة، مطالبا شركة السكك الحديدية بالإسراع في تنفيذ المشاريع التي تعهدت بإنجازها على مستوى السكة الحديدية لا سيما وأن الخط من شأنه توفير خدمات تفاضلية على مستوى نقل المسافرين والبضائع.





