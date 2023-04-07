المنستير: فقرات متنوعة في "ليالي الساحلين الرمضانية"

تنظم دار الثقافة بالساحلين "ليالي الساحلين الرمضانية" من 12 إلى 16 أفريل الجاري ويتضمن البرنامج ثلاثة عروض موسيقية وعرضا مسرحيا مع مسامرة رمضانية.

وتقام التظاهرة بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وبالتعاون مع الغرفة الفتية بالساحلين وبلدية الساحلين. وتستهل السهرات يوم الأربعاء 12 أفريل بعرض الإنشاد الصوفي "حضرة الأسياد" بقيادة الفنّان رضا القربي في حين يواكب رواد دار الثقافة الساحلين يوم الخميس 13 أفريل الجاري.

وفي إطار برنامج حوارات ثقافية مسامرة رمضانية بعنوان "عوينة الساحلين أثر وحكاية" مع الباحث والمؤرخ لطفي عزيز. ويقدم الفنّان منير المخينيني يوم الجمعة 14 أفريل عرض الفداوي "الغنجة" في حين يواكب الجمهور يوم السبت 15 أفريل عرضا موسيقيا طربيا لمجموعة فنون الطرب الأصيل بقيادة الفنّان عامر البنوني وهو عرض اقتنته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير لفائدة دار الثقافة بالساحلين في إطار دعمها وتشجيعها لدور الثقافة بالجهة وفق ما أفادت وات اليوم رئيسة مصلحة التظاهرات والجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير نفيسة براهم.

ويختتم يوم الأحد 16 أفريل 2023 عرض "مولانا" للإنشاد الديني والابتهالات للشيخ حاتم الفرشيشي الدورة الثانية لمهرجان ليالي الساحلين الرمضانية.

وتنطلق جميع العروض على الساعة التاسعة مساء بدار الثقافة الساحلين باستثناء عرض مجموعة فنون الطرب الأصيل التي تنطلق على الساعة العاشرة مساء.



