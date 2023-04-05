انطلاق خط جديد بين مطار دوسلدورف بألمانيا ومطار المنستير-الحبيب بورقيبة الدولي

حطّت، اليوم الأربعاء، بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، طائرة من نوع "آربوس 320" تابعة للخطوط الجوية "أورو وينغز" الألمانيّة قادمة من مطار دوسلدوف بألمانيا وعلى متنها 180 سائحا وسائحة، وفق ما أفادت به، اليوم الأربعاء، المكلفة بالإعلام بشركة تاف تونس، ريم ضامر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

وتندرج هذه الرحلة في إطار خط جديد بين المنستير ودوسلدورف تتواصل رحلاته بداية من اليوم وإلى غاية 25 أكتوبر 2023 بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا كلّ أربعاء، حسب ذات المصدر.



وأشارت، من جهة أخرى، أنّ مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي سجل بتاريخ غرة أفريل الجاري استئناف رحلات غير منتظمة للخطوط الجوية "بروكسال إير لاينز" (بلجيكا) والتي ستتواصل إلى غاية 28 أكتوبر 2023 وذلك بعد انقطاع تواصل 3 سنوات (آخر رحلة حطت في أوت سنة 2019)، وستتواصل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا كلّ سبت على أن تصبح 4 رحلات أسبوعيا خلال شهري جويلية وأوت 2023.



من جهته، أفاد المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير، فواز بن حليمة، أنّ من شأن الخط الجديد "دوسلدورف- المنستير" دعم تدفّق السياح من السوق الألمانية نحو الجهة، مشيرا إلى أنّه سيتم استئناف رحلات أخرى من تشيكيا ورومانيا وروسيا، إلى جانب رحلة تابعة للطيران الجديد "نوفال اير" يوم 7 أفريل الجاري قادمة من موسكو بروسيا ستحط بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، ورحلة يوم 8 أفريل الجاري قادمة من سان بترسبورغ بروسيا وغيرها من الرحلات.



هذا وتتواصل الاستعدادات للموسم السياحي بولاية المنستير بخطى حثيثة، وينتظر استكمال الجلسات مع مختلف المتدخلين في موفى أفريل الجاري والتي تشمل التطرّق إلى عدّة محاور من بينها النقل، وتزويد النزل، والتأمين الذاتي، والأنشطة السياحية، وتطوير طرق الترويج للجهة، كما ينتظر أن تحقق الجهة التي تختص في السياحة العائلية وتتوفر بها السياحة الرياضية والاستشفائية والثقافية نفس الأرقام التي حققتها سنة 2019، حسب فواز بن حليمة.



