قفصة : إزالة 250 عملية ربط عشوائي طالت قنوات التزود بماء الشرب بالحي العمالي من معتمدية المظيلة

قال مدير اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة محمد بن عاسي إن الشركة قامت بإزالة 250 عملية ربط عشوائي طالت قنوات التزود بالماء الصالح للشرب بالحي العمالي بمعتمدية المظيلة خلال شهر نوفمبر الجاري ،وذلك من مجموع 280 عملية ربط موجودة موجودة بهذا الحي.

واضاف بن عاسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ،أن عمليات الربط العشوائي بالقنوات الرئيسية للتزود بالماء الصالح للشرب تسببت في عدم فوترة كميات هامة من المياه المستهلكة ، مشيرا الى انه بإزالتها حقق الخزان الذي يزود معتمدية المظيلة بالماء ارتفاعا في مخزونه.





وبين أن عمليات الربط العشوائي بالحي العمالي تسببت سابقا في انقطاعات متكررة في الماء الصالح للشرب مضيفا ان اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة سينفذ في الفترة القادمة حملات أخرى بمعتمدية المظيلة للتصدي لهذه الظاهرة.

من جانب آخر صرح بن عاسي بأن اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة في إطار الحد من ظاهرة سرقة الماء الصالح للشرب خصص 5000 عدّد جديد لتغيير العدادات المعطبة مبينا ان عملية تغيير العدادات ستشمل كافة معتمديات الولاية.

..



.

ولفت الى ان عدد العدادات المعطبة التي تم تغييرها بالجهة خلال سننتي 2020 و2021 بلغ 10 الاف عدّاد جديد.

إبراهيم



وبين أن عمليات الربط العشوائي بالحي العمالي تسببت سابقا في انقطاعات متكررة في الماء الصالح للشرب مضيفا ان اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة سينفذ في الفترة القادمة حملات أخرى بمعتمدية المظيلة للتصدي لهذه الظاهرة.من جانب آخر صرح بن عاسي بأن اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة في إطار الحد من ظاهرة سرقة الماء الصالح للشرب خصص 5000 عدّد جديد لتغيير العدادات المعطبة مبينا ان عملية تغيير العدادات ستشمل كافة معتمديات الولاية.ولفت الى ان عدد العدادات المعطبة التي تم تغييرها بالجهة خلال سننتي 2020 و2021 بلغ 10 الاف عدّاد جديد.إبراهيم