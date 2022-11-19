انفاتيتنو : كأس العالم 2022 ستكون الأفضل في تاريخ المونديال

عبّر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ عن ثقته في أن بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق منافساتها غداً /الأحد/، ستكون الأفضل في تاريخ المونديال.

وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إن الاتحاد الدولي ودولة قطر يريدان تقديم بطولة استثنائية، تُشعر العالم بالفخر والاعتزاز بكرة القدم، مشدداً على أن دولة قطر استعدت بالشكل الأمثل للحدث.



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وأضاف: "نرحب بالجميع في كأس العالم، نود التأكيد على أن قطر ترحب بالجميع بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو توجههم أو اعتقاداتهم، هذا هو الرأي الرسمي لدولة قطر وللاتحاد الدولي، والجماهير من شتى أنحاء العالم ستعيش في قطر تجربة مثالية ستبقى عالقة في أذهانها.. البلد استعد كما يجب وارتدى أبهى حلة للترحيب بالجميع، ونلمس السعادة الكبيرة التي يبديها المتواجدون هنا من الجماهير من أجل حضور المونديال".وتحدث رئيس الاتحاد الدولي عن الانتقادات التي تم توجيهها لـ/فيفا/ ولدولة قطر خلال الفترة الماضية بما يتعلق بالكثير من الأمور، معتبراً أن تلك الانتقادات غير منصفة ولا تنطوي على الحقائق، مشدداً على أن /فيفا/ لا يرضخ للضغوط ولا يتصرف بناءً على ما تمارسه بعض وسائل الإعلام من انتقادات، ولا يتبع نظام "رد الفعل".وتابع: "بخصوص حقوق العمال من غير المنصف ألا يرى العالم التقدم الكبير والتطور الواضح الذي حققته دولة قطر في هذا المجال، صحيح أن الأمر احتاج إلى الوقت، تماماً كما حصل في أوروبا في وقت سابق، لقد احتاج بلدي سويسرا إلى عشرات السنوات كي يصبح نموذجاً يحتذى بشأن حقوق العمال أو حقوق الإنسان بشكل عام و لقد غيرت قطر الكثير من القوانين والأنظمة من أجل أن تعالج بعض المشاكل التي تخص ملف العمال".وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "تلقينا في الآونة الأخيرة دروساً في الأخلاق من منبر عالٍ، وكما قلت نحن لا نرضخ للضغوط.. نتقبل النقد، وهو أمر طبيعي، لكننا لا نتصرف بناء على ما يمليه علينا الإعلام من وجهة نظره، لأن هذا ليس منصفا في حقيقة الأمر و أشعر أن النظرة مزدوجة، لقد حضرت فعالية قبل يومين تخص ذوي الاحتياجات الخاصة وكان عدد الصحفيين الحاضرين أربعة فقط، ولكن عند الحديث عن حقوق العمال تداعى آلاف الصحفيين للحديث عن الأمر و نحن لا نعترض على التعاطي مع الملف، لكن الاهتمام يجب أن يكون متوازياً بعض الشيء ووفقا للمنطق بالتعامل مع حقوق جميع الفئات".وعن المطالب بالتعويضات المالية للعمال، قال إنفانتينو: "قطر دولة ذات سيادة، ودولة تعمل بالطريقة المؤسساتية، وبالتالي هناك أطر قانونية لأي أمر قد يحصل و لقد أسست قطر صندوقا لدعم العمال وتم تخصيص مبلغ لا يقل عن 350 مليون دولار أمريكي تم صرفها للعمال على شكل تعويضات ومعادلة فوارق أجور وأمور كلها تؤكد الحرص الكبير على إعطاء العمال كامل حقوقهم".وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ عن إطلاق صندوق إرث كأس العالم قطر 2022 حيث سيكون هناك مجال واسع للاستثمار من قبل الجميع في هذا الصندوق الذي سيعنى بالتعليم في العالم في المقام الأول، وخصوصا تعليم الأطفال من أجل بناء مستقبل أفضل للشعوب.. مشيرا إلى أن /فيفا/ وقع اتفاقية مع الهند، حيث هناك 25 مليون طفل في مراحل التعليم الأولى لدعمهم وتوفير تجربة تعليمة مثالية، مقدما جزيل الشكر لدولة قطر على مساهمتها في هذا الصندوق الذي سيعمل بالتنسيق أيضا مع منظمة العمل الدولية من أجل إيلاء اهتمام كبير للعمال في العالم لتحسين حياتهم.ورداً على سؤال حول وجوده في قطر، قال إنفانتينو: "أنا أتواجد في قطر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لكني بالأصل لا أعيش هنا، أنا أعيش في سويسرا، لكني في الوقت نفسه وبصفتي رئيسا للاتحاد الدولي اعتبر نفسي مواطناً عالمياً، أتواجد في الولايات المتحدة وفي المكسيك وفي قطر وفي الكثير من الأماكن".