القصرين: حجز 2,5 طن من الطماطم الطازجة حجزا فعليا من أجل مسك منتوجات قصد بيعها والمضاربة فيها


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 14:53 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، بالإشتراك مع أعوان حرس المرور بسبيطلة ، أول أمس الاربعاء ، من حجز 2,5 طن من مادة الطماطم الطازجة حجزا فعليا من أجل مسك منتوجات قصد بيعها و المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق باحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة و الاسعار


وبينت المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين ، سامية البريكي في تصريح ل (وات) أنه تم ضخ الكمية المحجوزة بمسالك التوزيع القانونية على أن يتم إيداع قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة واستكمال بقية الإجراءات المستوجبة في الغرض طبقا للتشاريع الجاري بها العمل وإحالتها للقضاء.

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وتأتي هذه العملية في اطار البرنامج الرقابي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات للتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وفق ذات المصدر.

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