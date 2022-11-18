القصرين: حجز 2,5 طن من الطماطم الطازجة حجزا فعليا من أجل مسك منتوجات قصد بيعها والمضاربة فيها

تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، بالإشتراك مع أعوان حرس المرور بسبيطلة ، أول أمس الاربعاء ، من حجز 2,5 طن من مادة الطماطم الطازجة حجزا فعليا من أجل مسك منتوجات قصد بيعها و المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق باحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة و الاسعار
وبينت المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين ، سامية البريكي في تصريح ل (وات) أنه تم ضخ الكمية المحجوزة بمسالك التوزيع القانونية على أن يتم إيداع قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة واستكمال بقية الإجراءات المستوجبة في الغرض طبقا للتشاريع الجاري بها العمل وإحالتها للقضاء.
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وتأتي هذه العملية في اطار البرنامج الرقابي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات للتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وفق ذات المصدر.
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