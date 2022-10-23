بنزرت: إحياء الذكرى التاسعة لإستشهاد حافظ الأمن محمد علي التوجاني

انتظم، صباح اليوم الاحد، بمفترق الفولاذ بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، موكب إحياء الذكرى الـتاسعة لإستشهاد حافظ الأمن محمد علي التوجاني، الذي اغتالته يد الإرهاب الغادر، مساء 23 أكتوبر من سنة 2013.





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وأشرف على الموكب والي بنزرت، سمير عبد اللّاوي، الذي حيى العلم المفدى على أنغام النشيد الوطني ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التّذكاري للشهيد البطل محمد علي التوجاني بمفترق الفولاذ، ثم تلا فاتحة الكتاب ترحما على روح الشهيد.وقال والي بنزرت، في تصريح اعلامي، ان "الدولة التونسية لن تنسى أبناءها ممن نذروا ارواحهم فداء للوطن من أبناء المؤسستين الامنية والعسكرية وبقية الشهداء زمن الكفاح ضد الاستعمار وأيضا فترات بناء الدولة وحتى اليوم"، مؤكدا على مواصلة متابعة أوضاع اسر وعائلات الشهداء والجرحى والسهر على رعايتهم وتوفير الإحاطة اللازمة لفائدتهم على كافة المستويات.وحضر الموكب عدد من أفراد أسرة الشهيد وقيادات أمنية عليا، علاوة على ممثلي السلط المحلية والبلدية وثلة من المكونات المجتمع المدني.يذكر أن حافظ الأمن محمد على التوجاني، استشهد سنة 2013 أثناء تأدية واجبه اثر عملية إرهابية غادرة استهدفت دورية أمنية أثناء مباشرتها لعملها بمفترق الفولاذ بمعتمدية منزل بورقيبة.