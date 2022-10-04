قفصة: تقديرات بإنتاج 12 ألف طنّ من التمور خلال الموسم الفلاحي الحالي

قدّرت مصالح دائرة الانتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، صابة التمور للموسم الفلاحي الحالي في ولاية قفصة بـ 12 الف طنّ مقابل 11 ألفا و750 طنّ خلال السنة الماضية، وفق ما ذكره رئيس الدائرة عبد الستار غبطان.





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وأضاف غبطان، في تصريح لـ"وات"، أن المساحة الجملية لغراسات النخيل بقفصة تقدر بـ3250 هكتارا من بينها 250 هكتارا غراسات جديدة، علما وان عدد أصول النخيل المنتجة للتمور بالجهة تبلغ 300 ألف أصل نخيل.وأشار الى ان التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مع انحباس الأمطار أثّر على مردودية انتاجية أصول النخيل، مضيفا ان واحات قفصة، والقصر، والقطار، والسقدود بمعتمدية الرديف، تعتبر من أكثر المناطق المنتجة للتمور بالجهة، مع توسع غراسات النخيل في مناطق جنوب معتمدية قفصة الشمالية.ولفت إلى ان مصالح دائرة الانتاج النباتي نظّمت حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين لمدواة اصول النخيل توقيا من امراض عنكبوت الغبار وحماية لصابة التمور وذلك باستعمال اكثر من 10 أنواع من المبيدات.