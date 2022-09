L’impact des TIC sur l’emploi

Amine BEN GAMRA (*)





Le march du travail est de plus en plus polaris en raison de lutilisation gnralise des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication, transcription de l'anglais information and communication technologies, ICT), des technologies polyvalentes et omniprsentes. En bref, si un emploi, aussi complexe soit-il, peut tre programm, cest--dire remplac par un algorithme, alors cet emploi est vou disparatre, pour tre remplac en fin de compte par des puces informatiques.Les emplois traditionnels exigeant des qualifications moyennes (tels que les emplois dassistance technique) disparaissent. De plus en plus de travailleurs se retrouvent avec des emplois faiblement rmunrs, sans perspective de carrire, en particulier dans le secteur des services. En outre, les emplois fortement rmunrs deviennent davantage axs sur la technologie et requirent des comptences spcifiques de haut niveau.Ce phnomne entrane gnralement une baisse de la demande, avec toutefois dimportantes variations selon les secteurs. Il se traduit par une demande plus faible de la part de la majorit perdante de travailleurs occupant des emplois faiblement rmunrs, temporaires ou prcaires, et qui ont en consquence des anticipations proportionnellement faibles quant leurs futurs revenus. Pour cette majorit perdante, cela implique une plus grande propension pargner un revenu additionnel temporaire, afin de pouvoir faire face aux imprvus, plutt que de dpenser tout de suite en comptant sur une future hausse du revenu permanent.Leffet dfavorable sur lemploi des TIC omniprsentes samplifie lorsquil est conjugu aux rcessions induites par les crises financires et au vieillissement de la population. Dabord, une rcession prolonge et une baisse de linflation du prix des produits poussent les entreprises rduire constamment leurs cots, renforant davantage cette tendance. Les emplois coteux, savoir les emplois de bureau bien rmunrs exigeant des qualifications moyennes, peuvent tre remplacs par des programmes informatiques.Dautres consquences dcoulent du vieillissement de la population active ainsi que de facteurs institutionnels. Les travailleurs gs occupant des emplois de longue dure (ou emplois rguliers) sont relativement difficiles renvoyer. Ainsi, les emplois de longue dure (rguliers) des jeunes travailleurs sont maintenant remplacs par des emplois temporaires (non rguliers) axs sur les TIC, limitant ainsi le recrutement de jeunes travailleurs pour des emplois de longue dure. Ce phnomne est en train de devenir la nouvelle norme.* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie