Tunisie: le Premier Ministre japonais participera à distance aux différents travaux de la TICAD 8

En prévision de la tenue, les 27 et 28 août 2022 à Tunis, de la 8ème session de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (« TICAD 8 ») et à la suite de l'annonce selon laquelle M. Fumio Kishida a été testé positif au Covid-19, la Tunisie et le Japon poursuivent activement leurs concertations afin de garantir les meilleures conditions de réussite de cet événement international important.





Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger tient à informer que le Premier Ministre japonais participera à distance, selon un communiqué publié par le gouvernement japonais, aux différents travaux de la « TICAD 8 » et ce, compte tenu de l’importance qu’accorde le Japon à la réussite de cette Conférence. La délégation japonaise qui se déplacera en Tunisie pour prendre part aux travaux de la « TICAD 8 » sera conduite par M. Yoshimasa Hayashi, Ministre des Affaires Etrangères du Japon.Lors de la conférence de presse organisée lundi 22 août au soir, le Premier Ministre Kishida a souligné que la 8ème session de la « TICAD », qui se tiendra pour la première fois depuis le début de la pandémie du Covid-19, constitue un cadre opportun d’échanges de haut niveau sur l'avenir du partenariat stratégique entre l'Afrique et le Japon et sur les mécanismes concrets à même de le renforcer et d’assurer sa durabilité. Le Premier Ministre du Japon a également relevé que la « TICAD 8 » marquera l’engagement de son pays en tant que partenaire fiable et stratégique de l'Afrique.De son côté, la Tunisie tient à réaffirmer qu’elle est tout-à-fait prête à accueillir la « TICAD 8 » et à garantir le succès de ses travaux et ce, en étroite coordination avec la partie japonaise, l'Union Africaine ainsi que les autres co-organisateurs. L’objectif ultime étant de faire de cet évènement international non seulement une étape phare sur la voie du raffermissement du partenariat afro-japonais et intra-africain, mais aussi un stimulant pour l’investissement étranger dans notre pays.