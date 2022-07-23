المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تحصل بالكامل على امتياز تاسيس رخصة زارات الشمالي لمدة 30 عاما

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حصلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، على امتياز رخصة "زارت الشمالي " بالكامل بما يتيح لها استغلاله على مدى 30 عاما وذلك في اطار الموافقات التي تمنحها وزارة الصناعة والطاقة للشركات المستثمرة في مجال المحروقات .ومنحت وزارة الصناعة والطاقة ، وفق بيانات نشرت بالرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2022، الموافقة كذلك على تاسيس التجديد الثاني لرخصة "زعفران" الى جانب تأسيس رخصتي "بئر عبد الله" و"جبيل".وسمحت الوزارة بالتجديد الثاني لرخصة "زعفران" لمدة 4 سنوات تتراوح من 4 ماي 2022 إلى غاية 3 ماي 2026 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مازارين إنرجي تونس ب.ف" مقابل استثمار بقيمة 7 ملايين دولار علما وان الرخصة تمسح 3308 كيلومترا.وحصلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي أن جي اكسبلوريشن المحدودة" على الموافقة لاستغلال رخصة "بئر عبد الله" التي تمسح 20116 كيلومترا " لفترة أولية مدتها 4 سنوات مقابل استثمار 3ر10 مليون دولار.ونالت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بيرنكو تونس كمباني المحدودة" الموافقة لتاسيس رخصة البحث عن المحروقات "جبيل" لفترة أولية مدتها 4 لاستكشاف مساحة 2176 كيلومترا مقابل استثمار 2ر10 مليون دولار.