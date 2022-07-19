المنستير: انطلاق الأيام الجهوية الإعلامية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في بكالوريا 2022

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نظمت جامعة المنستير يوم الاثنين ببهو كليتي الصيدلة وطب الأسنان بالمنستير الأيام الجهوية الإعلامية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في بكالوريا 2022 والتي تتواصل غدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية وفق ما أفاد نائب رئيس جامعة المنستير كمال شرادة.وقدم عدد من عمداء ومديري المؤسسات الجامعية مداخلات حول عروض التكوين في المؤسسة الراجعة وتوضيح جميع المسارات المتاحة بجامعة المنستير مع تشريك ستة مؤسسات للتعليم العالي من القطاع الخاص حتى تكون للناجحين الجدد فكرة شاملة وواضحة حول التكوين باعتبار أنّ التوجيه الجامعي يخضع لعدّة معايير حسب كمال شرادة.وتعدّ جامعة المنستير 52 شعبة و112 اختصاص تكوين في العلوم الطبية والصيدلية، والهندسة، وعلوم الاقتصاد والتصرف، والإعلامية والاتصالات، والعلوم الأساسية، والبيولوجيا والبيوتكنولوجيا، والعلوم شبه الطبية، وعلوم التربية واللغات والانسانيات، والفنون ومهن الموضة. وينتظر أن تستقبل جامعة المنستير خلال السنة الجامعية 2022-2023 حوالي ألفين و500 طالب جديد حسب ذات المصدر.وانطلقت استعدادات الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير لاستقبال الطلبة الجدد منذ موفي جوان الماضي بالقيام بأشغال الصيانة وأعمال التهيئة على مستوى المبيتات والمطاعم الجامعية بولايتي المنستير والمهدية وستكون جميعها جاهزة موفي أوت المقبل لاستقبال الطلبةفقد تم توفير 6 آلاف سرير إلى جانب تجديد مطبخ الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير بكلفة في حدود 2 مليون دينار بين أشغال البناء والتجهيزات وفق ما أفاد رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير طارق زخامة على هامش مشاركته اليوم في هذه الأيام الجهوية الإعلامية للتوجيه الجامعي.وشاركت في هذا اليوم الأوّل من الأيام الجهوية الإعلامية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في بكالوريا 2022 جميع المؤسسات الجامعية العمومية الراجعة بالنظر إلى جامعة المنستير الموزعة بين ولايتي المنستير والمهدية إلى جانب ستة مؤسسات تعليم عال من القطاع الخاص من ولايتي المنستير وسوسة، والإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير والبريد التونسي ومصلحة الصحة المدرسة والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير وأخصائيين نفسانيين ومستشاري التوجيه المدرسي والجامعي حسب ما ذكرت لوات مديرة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة المنستير هدى بوعفصون.