عائلات شهداء وجرحى الثورة المقصين من القائمة الرسمية يدعون الى اصدار امر حكومي يتعلق بنشر القائمة النهائية

دعت عائلات شهداء وجرحى الثورة المقصيين من القائمة الرسمية رئيس الجمهورية قيس سعيد الى اصدار امر حكومي يوم 25 جويلية 2022 يتعلق بنشر القائمة الرئيسة والنهائية لشهداء وجرحى الثورة التي تم وضعها مند 2011واكدوا اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر اعتصامهم المفتوح الذي انطلق منذ يوم 4 جويلية الجاري بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالعاصمة ،ضرورة احداث لجنة بامر رئاسي من رئيس الجمهورية تتكون من اطباء وشخصيات وطنية الى جانب فرد من عائلات شهداء وجرحى الثورةوافاد الناطق باسم عائلات شهداء وجرحى الثورة المقصيين من القائمة النهائية محمد السنوسي في تصريح ل"وات" ،بان هذه اللجنة ستتولى تجميع جميع القائمات(قائمة المحكمة الادارية والقائمة الاولية بوزارة الداخلية وقائمة هيئة الحقيقة والكرامة والقائمة الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ) للمقاربة بينهم واستخراج قائمة نهائية وذلك في اجل شهرين كاقصى تقديرواكد االسنوسي انه وانطلاق من اليوم الجمعة سيدخل عدد من المعتصمين في اضراب جوع الى حين تلبية مطالبهم مبرزا ان هذا التحرك الذي تخوضه عائلات شهداء وجرحى الثورة المقصيين "لا علاقة له باي صراع سياسي واي جهة سياسية وانما هو فقط تحرك حقوقي يهدف الى ادارج القائمة الصحيحة لشهداء وجرحى الثورة"ودعت عائلات شهداء وجرحى الثورة المقصيين من القائمة الرسمية ايضا الى ضرورة اعادة فتح ملف شهداء وجرحى الثورة في المحاكم العسكرية والمدنية واحالتهم الى دوائر مختصة في الغرض والاحاطة بعائلات شهداء وجرحى الثورة المقصيين صحيا واجتماعيا الى حين صدور القائمة النهائيةيشار الى انه تم في مارس 2021 نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها،بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في مارس 2021.