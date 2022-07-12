مارطون جربة اجيم: اجواء احتفالية ومشاركة واسعة من ابناء الجهة المقيمين خارج ارض الوطن

احتضنت اليوم معتمدية جربة اجيم يوما تنشيطيا رياضيا وثقافيا انطلقت فعالياته بماراطون تميز بمشاركة واسعة لفئات عمرية مختلفة من ابناء المنطقة المقيمين بها ومن المقيمين بالخارج تسابقوا في مسلك جمع بين جمال الطبيعة وبين معالم ذات رمزية لكل ابناء المنطقة حتى يستعيدوا بالعدو حولها ذكريات الطفولة وفق طارق الفقيه منسق التظاهرة.وتميز انطلاق التظاهرة باجواء تنشيطية وبحركية عاشت على وقعها منطقة اجيم التي بدات تستقبل ابناءها المقيمين بالمهجر الذين يصنعون حركة دؤوبة طيلة الصائفة.وسيتوج الفائزون في الماراطون الذي بمنظم احتفالا بعودة ابناء المنطقة المقيمين بالخارج بتسليم الجوائز مساء اليوم وسط عروض فرجوية والعاب تنشيطية .وسينتظم بالمناسبة حفل فني يحييه الفنان رؤوف ماهر بكرنيش المنطقة .وستخصص عائداته لصيانة مدارس معتمدية جربة اجيم في مبادرة متميزة من دار الشباب باجيم والمعتمدية بالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني.