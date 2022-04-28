وزارة السياحة والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يوقعان على اتفاقية شراكة اطارية

وقعت وزارة السياحة والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الخميس، اتفاقية شراكة إطارية سيساهم المعهد بمقتضاها، خاصة، في التأطير المنهجي ويوفر الخبراء والكفاءات اللازمة لإنجاز استراتيجية قطاع السياحة في أفق سنة 2035.وتهدف الاتفاقية بالأساس، الى تعزيز الشراكة وتطوير العمل بين الطرفين ومزيد نشر ثقافة الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي في القطاع السياحي بمختلف مكوناته، وفق بلاغ نشرته وزارة السياحة.وينجز المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، بمقتضى هذه الاتفاقية، دراسات ذات طابع استشرافي انطلاقا من الحاجات التي تعبّر عنها وزارة السياحة أو انطلاقا من البرامج الاستراتيجية التي تسعى إلى إرساؤها وما يطرحه هذا القطاع من رهانات متجددة،ويتعاون الطرفان على إنجاز مشاريع وتنفيذ دورات تدريبية وإعداد بحوث وإصدار وثائق ونشريات تشجع على ثقافة الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي.واكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، لدى اشرافه على توقيع الاتفاقية رفقة المدير العام للمعهد، سامي بن جنات، أن الاتفاقية تعدّ خطوة هامة من أجل مزيد دعم مجهودات الوزارة في إعداد استراتيجية قطاع السياحة في أفق سنة 2035 اعتمادا على تخصّص المنظمة وكفاءة إطاراتها وخبرائها.وأبرز أن الاتفاقية تكرس البعد الاستراتيجي والاستشرافي الذي اعتمدته الوزارة في رسم أولويات المرحلة القادمة وترسيخا لدور القطاع السياحي في النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع نسق التنمية وطنيا وجهويا وجلب الاستثمارات المحلية والدولية وكذلك استعادة ثقة مختلف الشركاء والفاعلين العالميين في الوجهة التونسية.يذكر ان مناظرات السياحة التونسية استراتيجية 2035، انطلقت يوم 28 مارس 2022 وستجوب عدة مناطق بالبلاد، بهدف بلورة استراتيجية لتنمية القطاع السياحي في غضون سنة 2035. ويمتد هذا المشروع التشاركي على ستة أشهر بغاية بناء رؤية مشتركة وتحديد استراتيجية للقطاع يتم الإعلان عنها يوم 27 سبتمبر2022 .كما سيتم يوم 28 جوان 2022، الاعلان بمناسبة اليوم الوطني للسياحة، عن تنظيم استشارة على الخط موجهة لمختلف الشركاء والمهنيين والعاملين على الوجهة التونسية والتونسيين المقيمين بالخارج.