Tunisie: L’économie nationale enregistre une croissance de 3,1% sur l'ensemble de l'année 2021

L'conomie nationale a enregistr une croissance de 3,1% sur l'ensemble de l'anne 2021, a fait savoir, mardi, l'INS.Cette valuation intgre les derniers rsultats des comptes nationaux annuels et qui comportent les rvisions habituelles de la croissance des trois dernires annes : comptes dfinitifs de l'anne 2018 (2,6 % contre 2,5 % prcdemment) ; comptes semi-dfinitifs de 2019 (1,3% contre 1,4%) ; comptes provisoires pour 2020 (-8,7% contre -9,2%).Ces rsultats montrent que la chute du PIB en 2020 n'a t que partiellement absorbe, puisque le niveau du PIB rel au quatrime trimestre 2021 est encore 4,6 points de pourcentage plus bas que celui du dernier trimestre 2019. Ainsi, la dynamique de rattrapage et la rcupration de l'activit dans certains secteurs s'avre donc relativement lente et pourrait s'taler dans le temps.Toujours selon la mme source, les rsultats prliminaires des comptes nationaux ont montr que l'conomie nationale a enregistr une croissance annuelle du Produit Intrieur Brut (PIB) rel au taux de 1,6 % au cours du quatrime trimestre de 2021, c'est--dire en comparaison au dernier trimestre de l'anne 2020. Par rapport au troisime trimestre de la mme anne, le PIB en volume et corrig des effets des variations saisonnires a augment de 0,7 %.Cette apparente acclration de l'activit reste confirmer, dans la mesure o la croissance bnficie essentiellement, d'une reprise circonstancielle de la production dans les secteurs de l'extraction (mines 78,6%, ptrole et gaz 20,6%) ; alors que l'activit demeure atone dans les industries manufacturires (mise part les branches de produits drivs du phosphate), modre dans les services marchands et en baisse dans l'agriculture (-4,2%).L'INS a rappel qu'un long mouvement de protestation sociale indit au sein de Statistiques Tunisie a t l'origine de fortes perturbations sur le rythme des oprations rgulires de collecte de donnes primaires, impactant les travaux courants de traitements statistiques et conduisant en particulier l'interruption de publication des indicateurs conjoncturels.Les rsultats des comptes trimestriels relatifs au dernier quart de l'anne 2021 ont donc subi un retard d'un mois par rapport au calendrier habituel et leur compilation a ncessit le recours des techniques d'estimation statistique de certains indicateurs infra-annuels non encore disponibles et qui sont au cur de la procdure de compilation des comptes trimestriels.En guise d'illustration, pour la mesure de la valeur ajoute de certains secteurs manufacturiers, il a t remdi l'absence des indices de la production industrielle pour les mois de novembre et dcembre par une estimation conomtrique de cet indicateur sur l'ensemble du quatrime trimestre, au moyen des soldes d'opinions trimestriels issus de l'enqute de conjoncture dans l'industrie. Ces rsultats sont donc susceptibles de faire l'objet de rvisions lors des prochaines publications.(TAP)