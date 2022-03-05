تنظيم أربعينية الفنان التشكيلي الراحل عادل مقديش بمدينة الثقافة

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تنظم وزارة الشؤون الثقافية غدا الاحد 06 مارس الجاري بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة أربعينية الفنان التشكيلي عادل مقديش، الذي وافته المنية يوم 27 جانفي الفارط وذلك بداية من الساعة الرابعة مساء.ومن المنتظر بالمناسبة عرض بعض أعمال الفنان التشكيلي الراحل وتقديم شهادات لعدد من أصدقائه ومعاصريه تقديرا لمسيرته الفنية التشكيلية، واعترافا بابداعاته وبصماته في مجال الرسم والخط العربي.والراحل عادل مقديش من مواليد مدينة صفاقس سنة 1949، وهو رسام وخطاط تونسي تلقى تكوينه الاكاديمي بمدرسة الفنون الجميلة بتونس، وأقام بالعاصمة الفرنسية باريس سنة 1977، كما كانت له تجربة في تدريس الفنون الجميلة بمدينة الرباط المغربية.ولدى عودته لتونس تولى عادل مقديش التدريس بمدرسة الفنون الجميلة بتونس، وبالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، قبل أن ينطلق في إنتاج أعمال تجريدية وأخرى سريالية، مثلما رسم على محامل مختلفة مثل الخشب، والقماش، وأوراق البردى، وسيطرت على أعماله الفنية فنون الخط العربي .حصل الراحل عادل مقديش على الجائزة الكبرى لمدينة تونس في الفنون التشكيلية سنة 1982، والجائزة الوطنية للفنون والآداب سنة 1997، كما تحصل على الصنف الثالث من وسام الاستحقاق الثقافي سنة 1993، والصنف الرابع من وسام الجمهورية سنة 1996.س ف