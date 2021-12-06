تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء في حدود الساعة العاشرة ليلا غدا الثلاثاء بعدة مناطق بولايتي أريانة وتونس

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 18:57 قراءة: 0 د, 50 ث
      
ستسجل عدد مناطق بولايتي تونس وأريانة ، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة ليلا من يوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه


وسيشمل هذا الاضطراب المناطق التالية :
النحلي وبرج الطويل وحي الرياض وكرمة عزيز وبرج يوسف والحسيان والبكري وبوحنش، إلى جانب حي شاكر وسيدي يونس وسيدي مروان والمنطقة العليا بقنطرة بنزرت - النقرة وحي التضامن وحي 18جانفي وحي الجمهورية وكذلك، حي البساتين وحي النصر من معتمدية المنيهلة وعمارات الشريفية وحي التحرير وأرض السعفي وأرض الكيلاني وأرض العشيش والصنهاجي والمنيهلة العليا ودوار هيشر.

وأوضحت الشركة أن هذا الانقطاع يأتي بسبب أشغال ربط على قناة التوزيع الرئيسية قطر 800مم وذلك في إطار وضع الخزان الجديد البالغة سعته 5000م3حيز الاستغلال بمنطقة البساتين من معتمدية المنيهلة.

وأكدت الشركة أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم الأربعاء 08 ديسمبر2021، مشيرة إلى أن الأشغال ستتواصل ليلا ونهارا على مدار الساعة إلى حين استكمالها.



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