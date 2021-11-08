الوزير: معهد باستور أنجز خلال الفترة الأخيرة 185 تقطيعا جينيا لفيروس كورونا أثبتت نتائجها أن المتحور المهيمن في تونس هو دلتا

وات - كشف مدير معهد باستور هاشمي الوزير اليوم الاثنين أن معهد باستور أنجز خلال الفترة الأخيرة 185 تقطيعا جينيا لفيروس كورونا أثبتت نتائجها أن المتحور المهيمن على تونس هو "دلتا" دون غيره



و أوضح هاشمي الوزيرفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن خبراء بمعهد باستور قاموا بإجراء التقطيع الجيني الكامل لـ 185 عينة أخذت من أشخاص مصابين بفيروس كورونا من مختلف ولايات الجمهورية خلال الفترة الممتدة من بداية شهر أوت الماضي الى نهاية شهر سبتمبر 2021 حيث أثبتت نتائج التقطيع الجيني التي صدرت يوم 4 نوفمبر الجاري،أن المتحور "دلتا " وحده المهيمن حاليا في تونس



و أكد الوزير أنه لم يتم إلى حد الآن اكتشاف أي متحور جديد في تونس مشددا على أن مزيد تحسن الأوضاع الصحية في تونس في علاقة بانتشار فيروس كورونا وجميع متحوراته يبقى بالخصوص رهين نجاح تونس في تلقيح أكبر نسبة ممكنة من مواطنيها



ذكرت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ 6 نوفمبر الجاري التصريح بشكل أولي بحالتي وفاة (02) ناجمتين عن الإصابة بفيروس كورونا مضيفة أنه سجل بالمقابل 54 تحليلا إيجابيا من مجموع 3256 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 1 فاصل 66 في المائة.



