انطلاق الوقفة المناهضة للإجراءات الرئاسية الاستثنائية بالعاصمة وسط حضور أمني مكثف

Photo archives /Yassine Gaidi /AA
Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 10:15قراءة: 0 د, 54 ث
وات - انطلقت صباح اليوم الاحد وقفة مناهضة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد من شارع محمد الخامس بالعاصمة ، رافعة شعارات منددة بقرار تجميد البرلمان وتعليق أشغاله.
وجابت المسيرة كل من شارعي محمد الخامس و جون جوراس .

ويشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة حضورًا مكثفًا لقوات الامن التي أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع الرئيسي ، مع تطويق للمداخل الرئيسية للعاصمة

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

كما شملت التدابير الاستثنائية الخاصة مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

ويتولي رئيس الجمهورية وفق هذه التدابير إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ولاقت هذه الإجراءات معارضة عديد الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين على غرار حركة النهضة وحزب قلب تونس وعديد الكتل البرلمانية ،وتأييد احزاب أخرى.



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