Tunisie: Briefing quotidien de l'actualité tunisienne

AA -



Tunisie: Kas Saed annonce de nouvelles mesures d'exception (AA)

Le Prsident de la Rpublique tunisienne, Kas Saed, a annonc mercredi, par voie de dcret prsidentiel, une srie de mesures exceptionnelles.

C'est ce qui ressort d'un communiqu rendu public sur la page officielle Facebook de la Prsidence de la Rpublique et consult par l'Agence Anadolu.

Il a, en effet, t dcid de poursuivre la suspension des activits de l'Assemble des reprsentants du peuple (ARP), la leve de l'immunit parlementaire de tous les dputs et de mettre fin aux indemnits et tous les privilges accords aux membres du Parlement et son prsident.



Il a t galement dcid de poursuivre l'application de dispositions spcifiques relatives l'exercice du pouvoir lgislatif et du pouvoir excutif et de maintenir le prambule de la Constitution, ainsi que les chapitres 1 et 2 et toutes les dispositions constitutionnelles qui ne sopposent pas ces mesures exceptionnelle, selon le communiqu.



Tunisie : Le dput Yassine Ayari libr (AA)



Le dput tunisien Yassine Ayari, du mouvement Amal wa Amal (espoir et travail), en prison depuis le 30 juillet dernier, a t libr mercredi soir, a annonc Ayari sur sa page officielle sur Facebook.



Jai quitt la prison Je suis chez-moi depuis dix minutes , a crit le dput.



Peu avant, la libration de Ayari a t annonce par deux lignes postes sur la mme page.



Le mouvement Amal wa Amal informe lopinion publique nationale que le dput Yassine Ayari a quitt la prison de Mornaguia depuis quelques instants , peut-on lire.

Incarcr depuis le 30 juillet dernier la prison de Mornaguia o il purgeait une peine de deux mois pour atteinte la dignit de larme nationale, Yassine Ayari, avait entam, le 7 septembre courant, une grve de la faim en signe de protestation contre le nouveau procs intent par la justice militaire pour ses publications sur les rseaux sociaux.



Tunisie : L'INPT appelle respecter les garanties fondamentales des suspects (AA)



L'Instance nationale pour la prvention de la torture (INPT) a appel respecter les garanties fondamentales des suspects, tel que le droit d'tre inform du motif de l'arrestation, de prvenir la famille ou de parler un avocat.



C'est ce qui ressort du rapport de l'INPT sur les visites effectues en aot dernier dans les prisons et centres d'incarcration, relay par l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP/officiel).

L'INPT recommande de ne pas obliger les personnes arrtes signer les procs-verbaux sans les avoir bien lus, appelant ouvrir des enqutes administratives et judiciaires l'encontre des personnes souponnes d'avoir commis des agressions contre des individus arrts, placs en garde vue ou dtenus.



Le MAE Othman Jerandi s'entretient avec ses homologues gyptien et serbe New York (AA)



Le ministre des Affaires trangres, de la Migration et des Tunisiens l'tranger Othman Jerandi s'est entretenu, mardi, avec ses homologues gyptien et serbe, Samah Choukri et Nikola Selakovic New York.



C'est ce qu'a annonc un communiqu du dpartement des Affaires trangres et relay par l'Agence de presse (officielle) ''Tunis Afrique Presse'' (TAP).

En marge de sa participation au dbat gnral de la 76e session de lAssemble gnrale des Nations Unies (20-27 septembre), Jerandi a pass en revue les relations de fraternit et de coopration entre la Tunisie et l'Egypte lors de sa rencontre avec son homologue gyptien.



La migration irrgulire au centre d'une runion entre Gharsallaoui et l'ambassadeur d'Italie Tunis (TAP)





Les relations de coopration tuniso-italienne dans les domaines des spcialits du ministre de l'Intrieur ont t au centre d'une runion, mercredi, entre Ridha Gharsallaoui, le charg de gestion du ministre de l'Intrieur, et l'ambassadeur d'Italie Tunis, Lorenzo Fanara.



L'ambassadeur italien a salu les efforts dploys par les units scuritaires tunisiennes dans la lutte contre la migration irrgulire, exprimant la disposition de son pays continuer d'apporter toutes formes de soutien au ministre dans ce domaine.



Centrafrique : arrive du contingent des Casques bleus tunisiens(AA)



120 casques bleus de lunit daviation tunisienne, dploys dans le cadre de la rsolution 2566 du Conseil de scurit de lONU , sont arrivs en Centrafrique mardi 21 septembre, a annonc la mission de maintien de la paix de lONU (Minusca).



Cest une unit de laviation compose d'hlicoptres, qui va soutenir laviation de la Force. Nous sommes trs heureux de recevoir, aujourdhui, le contingent tunisien qui vient de renforcer les capacits de la force pour mieux aider faire la protection des civils et de restaurer la scurit, chre ce pays, a dclar la presse le gnral Paulo Maia Pereira, commandant adjoint de la Force onusienne en Centrafrique.



Les Casques bleus tunisiens viennent renforcer les capacits oprationnelles de la Minusca dans la protection des civils , a soulign la force lonusienne en Centrafrique.



Tunisie: mise en chec de quatre tentatives de migration irrgulire vers l'Europe (AA)



Les autorits maritimes tunisiennes ont fait savoir, mercredi, que quatre tentatives d'immigration clandestine ont t djoues durant la journe du 21 septembre courant.

C'est ce qui ressort du communiqu rendu public par le Dpartement tunisien de l'Intrieur et consult par l'Agence Anadolu (AA).

Les units maritimes relevant de la Garde nationale de la capitale Tunis et celles de la ville ctire de Monastir, ont mis en chec quatre tentatives de migration irrgulire et arrt 35 migrants clandestins qui tentaient de franchir illgalement les frontires maritimes vers l'Europe.



Coronavirus: 15 dcs et 1 013 nouvelles contaminations recenss en Tunisie (AA)



Le ministre de la Sant a annonc, mercredi, que 1 013 nouvelles contaminations au coronavirus ont t enregistres le 20 septembre sur un total de 9302 tests effectus, soit avec un taux de positivit de 10,89%.

D'aprs les chiffres publis hier par le ministre de la Sant et rapports par l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP/officiel), 15 dcs supplmentaires ont t recenss la mme date.

Au total, 24 634 dcs dus la Covid-19 et 701 820 cas confirms ont t signals en Tunisie depuis le dbut de la pandmie en mars 2020.

Par ailleurs, le ministre de la Sant a fait tat de 670 921 gurisons aprs le rtablissement de 519 personnes en date du 20 septembre en cours.



Covid-19 : Vaccination de 40 mille personnes dans les pharmacies prives (TAP)



Le nombre des bnficiaires de la vaccination gratuite dans les pharmacies prives, depuis le dmarrage le 16 aout dernier de la campagne de vaccination anti-covid-19, a atteint 40 mille personnes a indiqu le prsident du syndicat tunisien des propritaires des pharmacies prives, Naoufel Amira", indiquant qu'une abstention de vaccination a t enregistre chez les personnes ges de 40 ans et plus.



"Les doses de vaccin sont administres dans prs de 650 officines prives rparties sur tout le territoire parmi un nombre total de 2300 officines de jour et de nuit et cible la tranche d'ge de 40 ans et plus, avec l'utilisation du vaccin Britannique Astrazeneca, a prcis Amira dans une dclaration la TAP.



Dmarrage, prochainement, de l'exploitation du nouveau systme de paiement dans les stations amnages (TAP)



Le nouveau systme de paiement des tickets pour les transport en commun sera prochainement oprationnel dans plusieurs stations amnages cet effet dans le Grand Tunis, a annonc la Socit des Transports de Tunis (TRANSTU).



Ce nouveau systme de paiement vise mettre fin au phnomne de dplacement sans tickets et amliorer la qualit de l'opration de vente des tickets de transport ainsi qu' l'opration de l'exploitation sur le rseau travers l'acclration de vente et de vrification.