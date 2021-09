Tunisie: le Président de la République renforce ses pouvoirs au détriment du Parlement et du gouvernement

AA -





Le Prsident tunisien Kas Saed a dcid, mercredi soir, de supprimer l'instance provisoire de contrle de la constitutionnalit des projets de loi, de lgifrer par dcrets prsidentiels et d'exercer le pouvoir excutif avec l'aide d'un gouvernement, renforant de facto ses prrogatives au dtriment du Parlement et du gouvernement.



La Tunisie est en proie une grave crise politique depuis que le chef de lEtat avait dcid le 25 juillet de rvoquer le Chef du gouvernement Hichem Mechichi, geler les pouvoirs du Parlement pour une dure de 30 jours, et de lever limmunit des dputs dans le cadre de mesures dexception. Kas Saed avait annonc galement quil sarrogeait le pouvoir excutif avec laide dun gouvernement dont il dsignera le chef et a procd dans les jours suivants une srie de limogeages de ministres et de hauts responsables dans lappareil de lEtat.



Le prsident tunisien Kas Saed a pris mercredi des dispositions exceptionnelles portant organisation des pouvoirs excutif et lgislatif, qui ont fait lobjet d'une srie de dcrets publis dans le Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne (JORT).



Les textes lgislatifs sont pris sous forme de dcret-loi. ils sont promulgus par le Prsident de la Rpublique qui ordonne leur publication au JORT , lit-on dans le texte intgral du dcret prsidentiel n 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles.​​​​​​​



En vertu de ce nouveau dcret, le pouvoir excutif est exerc par le Prsident de la Rpublique assist d'un gouvernement dirig par Premier ministre .



L'essentiel du pouvoir excutif tait aux mains du gouvernement jusqu ce que Saed annonce ses mesures dexception.



Des dtracteurs affirment que Saed, qui a assum la prsidence en 2019, vise, - travers les nouvelles dispositions -, faire pencher la balance en faveur du systme prsidentiel au dtriment du systme parlementaire prvu par la Constitution de 2014.



Par voie de communiqu publi mercredi, la Prsidence de la Rpublique a indiqu maintenir la suspension de toutes les activits du Parlement, ainsi que la leve de l'immunit parlementaire de tous les dputs et mettre fin aux indemnits et privilges accords au prsident du Parlement et ses membres.



Il a t galement dcid, la suppression de l'instance provisoire de contrle de la constitutionnalit des projets de loi.



La majorit des partis ont rejet les dcisions de Saed, proroges sine die en date du 24 aot coul. Certains partis ont qualifi ces dcisions de coup dEtat contre la Constitution , tandis que dautres formations politiques lont considr comme tant une restauration du processus , sur fond de crises politiques, conomiques, et sanitaires (Covid-19).



La Prsidence a ajout que Saed se chargera de l'laboration de projets d'amendements relatifs aux rformes politiques, avec le concours d'une commission qui sera cre par dcret prsidentiel .



Au cours des derniers jours, plusieurs partis ont annonc leur rejet de labrogation de la Constitution par Kas Saed, mettant en garde contre le retour de la tyrannie et de lautoritarisme, aprs la rvolution de 2011 qui a renvers le rgime du Prsident Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011).



*Traduit de larabe par Majdi Ismail