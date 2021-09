La Tunisie nie avoir empêché des ressortissants Libyens d'entrer sur son territoire

AA - Tunisie / Alaa Hammoudi





- Après un démenti similaire du gouvernement libyen, dans une déclaration à l'Agence Anadolu





La Tunisie a démenti, lundi, les informations selon lesquelles les autorités du pays auraient empêché des ressortissants libyens d'entrer sur son territoire.



Des médias et des internautes libyens ont relayé, dimanche, des informations selon lesquelles la Tunisie empêcherait les détenteurs de passeports libyens d'entrer sur son territoire.



Le ministère tunisien des Affaires étrangères a déclaré, via un communiqué publié sur sa page Facebook : "Nous démentons catégoriquement les informations selon lesquelles les autorités tunisiennes empêcheraient un certain nombre de frères libyens d'entrer sur le territoire tunisien."



Le ministère a expliqué que "la fermeture temporaire des frontières s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, et de ses différentes variantes, afin de prévenir ses répercussions sur la situation sanitaire en Tunisie et en Libye."



"Les comités scientifiques tunisien et libyen tiendront une réunion pour évaluer la situation épidémiologique et préparer un protocole sanitaire tenant compte des particularités des relations bilatérales et respectant les dispositions sanitaires nécessaires pour faire face à l'épidémie et la prévenir", ajoute la diplomatie tunisienne.



Et de souligner que "la diffusion de fausses informations visant les deux pays et peuples frères ne peut en aucun cas affecter les relations historiques et solides qui les unissent."



Le porte-parole du gouvernement libyen, Mohamed Hammouda, avait précédemment déclaré à l'Agence Anadolu que "les informations qui circulent sur l'interdiction faite aux Libyens d'entrer en Tunisie sont fausses."



Et d'ajouter : "Il y a une campagne systématique visant à nuire aux relations entre (les deux voisins) la Libye et la Tunisie", sans donner de détails.



Le gouvernement libyen avait annoncé, jeudi, que les liaisons terrestres et aériennes avec la Tunisie seraient rétablies au cours de la semaine prochaine.



Cette annonce faisait suite à un entretien entre le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibeh, et le Président tunisien, Kaïs Saïed, tenu en Tunisie et portant sur l'ouverture des points de passage entre les deux pays.



Les deux parties ont convenu de mettre en place une coordination entre les ministères de la santé et de l'intérieur des deux pays afin de préparer un protocole unifié pour le retour du trafic terrestre et aérien entre eux "dans les meilleurs délais", selon un communiqué du gouvernement libyen.



Depuis le 8 juillet dernier, les accès terrestres entre les deux pays sont fermés en raison de l'apparition en Libye de la variante "Delta" du coronavirus.



Bien que le gouvernement libyen ait annoncé, le 17 août, la réouverture des accès terrestres et des liaisons aériennes avec la Tunisie, cela ne s'est pas concrétisé sur le terrain.







* Traduit de l’Arabe par Mourad Belhaj