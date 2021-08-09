قبلي: الانتشار السريع لمرض عنكبوتة الغبار بالواحات يثير قلق الفلاحين

مع الانتشار السريع لمرض "عنكبوتة الغبار" بعديد الواحات بولاية قبلي، يحرص اغلب الفلاحين على القيام بالمداواة الوقائية من هذه الافة التي تحد من جودة التمور ويجعلها غير قابلة للترويج والاستهلاك، وقد اعرب عدد من فلاحي معتمدية قبلي الجنوبية عن تذمرهم من عدم تدخل الهياكل الفلاحية وخاصة منها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لمساعدتهم في حماية الصابة



واشاروا في تصريح ل(وات) الى تفاقم المصاريف التي بات يتكبدها الفلاح كل موسم للمحافظة على صابة التمور خاصة في ظل غلاء اليد العاملة وظهور العديد من الافات خلال السنوات الاخيرة ومنها تيبس الجريد ومرض "عنكبوتة الغبار" المعروف بمرض "بوفروة" او "السداية"



وفي قبلي الجنوبية، اكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمعتمدية حكيم مرابط ل(وات) ان التنبيه لخطورة انتشار مرض "بوفروة" بالواحات كان منذ الفروغ من جمع صابة الموسم الفارط وقد تتالت الحملات التحسيسية للفلاحين والجلسات مع مختلف الهياكل المتدخلة في قطاع التمور من اجل التاكيد على ضرورة اعتماد المداواة الوقائية بمادة البخارة للحد من انتشار المرض بين المقاسم الفلاحية



كما حمل مربط المسؤولية في التاخر في القيام بمداواة الواحات للمجامع المائية التي تعهدت برفع مادة البخارة من مقر المجمع المهني المشترك للتمور ومن مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ووضعها على ذمة الفلاحين بصفة مبكرة للشروع في عملية المداواة الوقائية والتي لم تلتزم بهذا التعهد مما عطل توزيع هذه المادة على الفلاحين الذين وجدوا انفسهم مضطرين عقب اكتشاف انتشار عنكبوتة الغبار بمقاسمهم بسبب عدم القيام بالمداواة الوقائية، الى شراء انواع اغلى من الادوية والمبيدات يصل سعرها الى عشرات اضعاف سعر مادة البخارة المدعومة من قبل المجمع المهني المشترك للتمور



وفي ذات السياق، اشار رئيس قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بلقاسم عمار ل(وات) الى ان العوامل المناخية من جفاف وارتفاع كبير في درجات الحرارة وغياب الرطوبة، ساهمت الى حد بعيد في انتشار مرض "عنكبوتة الغبار" بالواحات خاصة في هذه الفترة التي تسبق مرحلة تحول حبات التمر من البلح الى البسر، داعيا الفلاحين الى المراقبة المستمرة للعراجين والتدخل الفوري لمداواة المرض ان ظهر من اجل منع انتشاره بين باقي اشجار النخيل



كما بين ان المجمع المهني المشترك للتمور قام هذه السنة بتوفير 15 طنا من مادة البخارة المائية تنضاف الى1 فاصل 1 طن متبقية من الموسم الفارط ووضع هذه الكمية على ذمة مختلف الهياكل الفلاحية التي ستوفرها بدورها لمنظوريها من الفلاحين، وقد تم الى حد الان رفع اكثر من 11 طنا من هذه المادة



وشدد عمار على ضرورة استعمال الادوية الكيماوية الناجعة للمداواة في صورة انتشار المرض بالمقاسم الفلاحية مع التاكد من توقف المرض قبل الشروع في عملية حماية العراجين من التقلبات المناخية عبر تغليفها بمادتي البلاستيك والناموسية، واكد ان وصول حبات التمر الى مرحلة التبسير خلال الاسبوعين القادمين يحد من الاصابة بالمرض



