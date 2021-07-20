نادي الكويت يتخلى عن الثنائي التونسي احمد العكايشي ورامي البدوي

قرر نادي الكويت الكويتي عدم تجديد التجربة مع لاعبيه التونسيين المهاجم احمد العكايشي والمدافع رامي البدوي حسب ما اورده الحساب الرسمي للفريق على موقع تويتر.وتوجه نادي الكويت بالشكر لكل من احمد العكايشي ورامي البدوي الى جانب ثلاثة لاعبين اجانب اخرين هم الفرنسي عبدول سيسوكو والاسباني جاي ديمبيلي والايفواري جمعة سعيد لما قدموه مع الفريق طوال الفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق في قادم الايام.وكان نادي الكويت اعلن خلال شهر اكتوبر الماضي عن تعاقده مع الثنائي التونسي لمدة موسم واحد.واحتل نادي الكويت المركز الثالث في بطولة الموسم الماضي خلف العربي البطل والقادسية الوصيف.