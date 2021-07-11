ثلاثة مخرجين تونسيين ضمن قائمة ال101 الاكثر تاثيرا في السينما العربية

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اصدر المركز العربي للسينما مؤخرا قائمة ال101 الاكثر تاثيرا في السينما العربية لسنة 2021 حيث تضمنت اللائحة التي تطلق سنويا على هامش مهرجان كان السنيمائي 7 اسماء تونسية تميزت في مجالات التمثيل والاخراج والانتاج .وتضمنت القائمة ثلاثة مخرجين سينمائيين هم كوثر بن هنية /عن فيلم الرجل الذي باع ظهره/ ومهدي البرصاوي /عن فيلم بيك نعيش/ ونجيب بالقاضي /عن فيلم في عينيا/ لنجاح اعمالهم في المهرجانات العالمية.كما شملت القائمة ايضا الحبيب عطية ودرة بوشوشة المديرة السابقة لايام قرطاج السينمائية في مجال الانتاج والممثلة هند صبري والمتوج بجائزة افضل ممثل سامي بوعجيلة عن دوره في فيلم بيك نعيش في الدورة 46 لجوائز اوسكار الفرنسية ضمن قائمة افضل الممثلين .واورد المركز العربي للسينما على صفحته الرسمية على شبكة الانترنات ان اختيار هذه القائمة تم اعتمادا على تميز الانتاجات الاخيرة في مجال صناعة السينما العربية.قائمة ال101 الاكثر تاثيرا في السينما العربية مثلت 22 دولة منها 13 دولة عربية و9 غير عربية .وكانت الدول الاكثر تمثيلا مصر برصيد 32 اسما ثم الامارات ب24 والسعودية ب18 وفلسطين ب16 ولبنان ب11 وتونس والاردن ب7 اسماء لكل منهما وسوريا ب4 والسودان والعراق والكويت والمغرب وقطر باسمين اثنين وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة الدول غير العربية ب3 اسماء تليها فرنسيا والارجنتين باسمين والمملكة المتحدة والسويد واسبانيا والمانيا وايطاليا وسنغفورة باسم واحد.يذكر ان المخرجة كوثر بن هنية تم اختيارها ضمن لجنة تحكيم الافلام القصيرة ومسابقة افلام المدارس للدورة 74 لمهرجان كان التي تقام من 6 الى 17 جويلية الجاري. .