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وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 06 حالات عدوى بالسلالة الهنديّة المتحوّرة

Publié le Mercredi 23 Juin 2021 - 19:36 قراءة: 0 د, 25 ث
رصدت مصالح وزارة الصحّة بتاريخ اليوم الاربعاء 23 جوان 2021 وبعد سلسلة عمليّات من التقطيع الجينيّ الجزئيّ 06 حالات عدوى بالسلالة الهنديّة المتحوّرة لفيروس كورونا المستجدّ، وفق البلاغ الصادر مساء اليوم عن وزارة الصحة.

وورد في ذات البلاغ أن عمليات التقطيع الجينيّ لازالت متواصلة حتّى تصدر النتائج النهائيّة لحالات العدوى بالسلالة الهنديّة.


هذا وستجتمع اللجنة العلميّة لمجابهة فيروس كورونا غدا الخميس 24 جوان 2021 انطلاقا من الساعة السابعة والنصف صباحا للنظر في نتائج التقطيع الجينيّ ومختلف التدابير التي سيتمّ اقرارها تبعا لذلك، حسب نص البلاغ.

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