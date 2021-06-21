الطبوبي: هناك فتور في العلاقة مع اتحاد الصناعة والتجارة في مستوى المفاوضات الاجتماعية

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كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين خلال ترؤسه المجلس القطاعي لنقابات الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية عن وجود فتور في مستوى العلاقة بين اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وقال في تصريح إعلامي على هامش انعقاد المجلس القطاعي المذكور إنه رغم اتفاق اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على المصلحة الوطنية إلا أن هناك بعض اختلافات في الجانب الاجتماعي ولاسيما على مستوى المفاوضات الاجتماعية.وأوضح أن هناك اتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لفتح مفاوضات اجتماعية بعنوان 2021 و2022 و2023، لكن رغم مراسلة اتحاد الصناعة والتجارة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التي تشرف على هذه المفاوضات للانطلاق في مفاوضات مركزية لكل القطاعات إلا أن اتحاد الصناعة والتجارة لم يقدّم أي ردّ.وشدد نور الدين الطبوبي على ضرورة إيجاد مناخ اجتماعي سليم بعيدا عن التوترات الاجتماعية في المؤسسات الخاصة، مؤكدا أن اتحاد الشغل سيدافع بقوة عن الاستحقاقات الاجتماعية للموظفين والعمال بالقطاع الخاص.