بطولة العالم للجيدو - وزن -57 كلغ - غفران الخليفي تنهزم في التصفيات

وات - انهزمت غفران الخليفي امام الهولندية سان فيرهاغن في تصفيات وزن (-57 كلغ) اليوم الثلاثاء ضمن بطولة العالم للجيدو المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابست.
وكانت اميمة البديوي (وزن -48 كلغ) خرجت امس من الدور الثاني اثر هزيمتها امام الايطالية فرانشيسكا ميلاني.
وتخوض نهال الاندلسي منافسات وزن (-70 كلغ) يوم الخميس فيما تنهي نهال شيخ روحه المشاركة التونسية في هذه البطولة يوم السبت ضمن منافسات وزن (+78 كلغ).
وكانت اميمة البديوي (وزن -48 كلغ) خرجت امس من الدور الثاني اثر هزيمتها امام الايطالية فرانشيسكا ميلاني.
وتخوض نهال الاندلسي منافسات وزن (-70 كلغ) يوم الخميس فيما تنهي نهال شيخ روحه المشاركة التونسية في هذه البطولة يوم السبت ضمن منافسات وزن (+78 كلغ).
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 227172