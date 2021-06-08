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بطولة العالم للجيدو - وزن -57 كلغ - غفران الخليفي تنهزم في التصفيات

Publié le Mardi 08 Juin 2021 - 15:33 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - انهزمت غفران الخليفي امام الهولندية سان فيرهاغن في تصفيات وزن (-57 كلغ) اليوم الثلاثاء ضمن بطولة العالم للجيدو المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابست.

وكانت اميمة البديوي (وزن -48 كلغ) خرجت امس من الدور الثاني اثر هزيمتها امام الايطالية فرانشيسكا ميلاني.


وتخوض نهال الاندلسي منافسات وزن (-70 كلغ) يوم الخميس فيما تنهي نهال شيخ روحه المشاركة التونسية في هذه البطولة يوم السبت ضمن منافسات وزن (+78 كلغ).



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