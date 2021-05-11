عطلة عيد الفطر: البنوك تفتح شبابيكها للعموم يوم السبت

تفتح البنوك شبابيكها للعموم، يوم السبت 15 ماي 2021، من التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار، للقيام بعمليّات التّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها، وفق ما أعلن عنه البنك المركزي التونسي.وأكد البنك المركزي، في بلاغ اصدره الثلاثاء، فتح شبابيكه بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت لإنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات.وأوضح أن هذا الاجراء يأتي في اطار ضمان حسن سير المعاملات أثناء العطلة بمناسبة عيد الفطر .