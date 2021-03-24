بنزرت: شاطئ سيدي مشرق بسجنان يلفظ كيسا يحتوي على 35 كلغ من القنب الهندي .

وات - لفظ شاطئ سيدي مشرق من معتمدية سجنان، عشية اليوم الاربعاء، كيسا يحتوي على قرابة 35 كلغ من مخدر القنب الهندي، والمعروف في الخطاب المتداول باسم "الزطلة" ، وفق ما أفاد به مراسل "وات"، مصدر محلي مسؤول.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الحرس البحري بسيدي مشرق تولت مباشرة عقب اكتشاف تلك المادة المخدرة، رفع تلك الكمية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنها قبل إعدامها.
طارق الجبار
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الحرس البحري بسيدي مشرق تولت مباشرة عقب اكتشاف تلك المادة المخدرة، رفع تلك الكمية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنها قبل إعدامها.
طارق الجبار
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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