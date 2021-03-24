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بنزرت: شاطئ سيدي مشرق بسجنان يلفظ كيسا يحتوي على 35 كلغ من القنب الهندي .

Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 22:14 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - لفظ شاطئ سيدي مشرق من معتمدية سجنان، عشية اليوم الاربعاء، كيسا يحتوي على قرابة 35 كلغ من مخدر القنب الهندي، والمعروف في الخطاب المتداول باسم "الزطلة" ، وفق ما أفاد به مراسل "وات"، مصدر محلي مسؤول.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الحرس البحري بسيدي مشرق تولت مباشرة عقب اكتشاف تلك المادة المخدرة، رفع تلك الكمية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنها قبل إعدامها.
طارق الجبار

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