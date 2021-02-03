زغوان : جلسة عمل لإيجاد حلول عمليّة لمواجهة النقص الحاد في الماء الصالح للشرب بالجهة

وات -

مثلت متابعة إنجاز مشاريع الماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية بولاية زغوان، محور جلسة عمل، انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الولاية، باشراف والي الجهة، صالح المطيراوي، وحضور عدد من إطارات وزارة الفلاحة وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجهة ومديري المصالح الجهوية ذات العلاقة.وقد تبيّن من خلال العرض الذي قدمه كل من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، طارق أيوب، ورئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنيس القزاح، أن الموائد المائية شهدت في السنوات الأخيرة هبوطا حادا نتيجة قلة الأمطار، من جهة، والاستهلاك المفرط للماء من جهة أخرى.وقد بلغت نسبة استغلال المائدة المائية الناظور- صواف على سبيل الذكر، 161 بالمائة، دون احتساب الكميات المستغلة من طرف أصحاب الآبار العميقة العشوائية، علما وأن طاقة هذه المائدة تقدر بحوالي 8 مليون متر مكعب.من جانبه، ذكر مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية، حمادي الحبيب، لـ"وات"، أن هذه الجلسة خصصت لتدارس الوضع المائي بولاية زغوان، وإيجاد حلول عاجلة وأخرى مستدامة لمواجهة النقص الحاد في ماء الشرب.وأشار، إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الهياكل الجهوية، للتسريع في انجاز المشاريع المتواصلة والمبرمجة للانتهاء منها قبل الصائفة القادمة، مضيفا أنه تم إحداث لجنة فنية صلب الوزارة، كلفت بدراسة 3 فرضيات لتأمين تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب على المدى المتوسط والبعيد، وذلك بجلب المياه من قناة مجردة، أو سعيدة بلي بالوطن القبلي، أو بتحلية مياه سد بئر مشارقة.