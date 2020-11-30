سيدي بوزيد: انطلاق مشروع "زينة" لفائدة أكثر من 500 امرأة عاملة بالقطاع الفلاحي في الجهة

وات -

أعلن، اليوم الاثنين، خلال ندوة انتظمت بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد، عن انطلاق مشروع "زينة" لفائدة أكثر من 500 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية وذلك ببادرة من جمعية "النساء أوّلا" وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.وأوضحت رئيسة جمعية "النساء أوّلا"، حياة قادري، في تصريح لـ"وات"، أن مشروع "زينة"، الذي سيمتد طيلة 6 اشهر، يُعنى بالأساس بصحة العاملات في القطاع الفلاحي، حيث يتضمّن انجاز دراسة ميدانية حول الوضعية الصحية للعاملات بالقطاع الفلاحي وحملات تحسيسية حول الوقاية من مخاطر المواد الكيميائية وتصوير شهادات حية للنساء اللاتي تعرضن لمشاكل صحية جراء استعمال تلك المواد.ويشمل المشروع كذلك حملة مناصرة لحق النساء العاملات في الصحة عبر تشريك الاعلام، والجمعيات، والادارات المحلية، وزيادة الوعي لديهم بضرورة توفير ظروف عمل لائقة تراعي صحّتهن.وقد تم بالمناسبة، تقديم بحث استقصائي حول تأثير المواد الكيميائية على صحة العاملات بالقطاع الفلاحي من انجاز مراسلة "وات" بسيدي بوزيد، وفتح نقاش حول الوضعية الحالية للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي، وكيفية تحسين وضعهن وحمايتهن وتقديم دراسة انجزتها جمعية "الحراك الثقافي" حول ظروف عمل المرأة الريفية.