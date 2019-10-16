سوسة: إحكام الاعداد لموسم جني الزيتون وسط توقعات بصابة قياسية

Mercredi 16 Octobre 2019



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- تتوقع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سوسة أن تبلغ صابة الزيتون بالجهة خلال الموسم الفلاحي 2019-2020 ، حوالي 200 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل حوالي 40 ألف طنا من الزيت، مقابل 21289 طنا من الزيتون أي ما يعادل حوالي 4258 طنا من الزيت خلال الموسم الفارط.وبيّنت ذات المصالح، خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الاربعاء، باشراف والي سوسة، عادل الشليوي، خصصت لاحكام الاعداد للموسم الزيتي، أن صابة الموسم الحالي تعتبر قياسية باعتبار أن معدل الإنتاج السنوي للعشرية الأخيرة لم يتجاوز 70 ألف طنا من الزيتون و14 ألف طنا من الزيت، مرجعين هذه الصابة إلى تهاطل كميات هامة من الأمطار خلال الموسم الفلاحي المنقضي والتي ساهمت في تحسين الجهاز الخضري للزيتونة، ما مكنها من مخزون مائي لمقاومة حرارة الصيف.وترجع هذه الزيادة الهامة في الانتاج كذلك، إلى إقبال الفلاحين مباشرة بعد إنتهاء الموسم الزيتي الماضي على العناية بغابة الزياتين قصد تحسين الإنتاج والإنتاجية والى المتابعة الصحية المنتظمة لاشجار الزياتين من قبل المصالح الفنية المختصة بالمندوبية.وقدرت المصالح الفلاحية الحاجيات من اليد العاملة بأكثر من 20 ألف أجير باعتبار ان المدة الكافية لجني كامل الصابة تتراوح في حدود الـ100 يوم، علما وأن اليد العاملة المعتمدة بالجهة في أغلب الأحيان تكون عائلية.هذا وقدرت المصالح الفلاحية كلفة الجني المقترحة للقفيز الواحد في هذا الموسم بـ 220 مليم للكيلوغرام الواحد مع رفع النشيرة و200 مليم / كلغ بدون رفع النشيرة.وبخصوص عملية التحويل، تفيد المعطيات المقدمة خلال الجلسة، أنه سيتم توفير 122 معصرة قابلة للاشتغال بطاقة تحويل يومية تقدّر بـ3590 طن.كما تم التأكيد خلال الجلسة على حث أصحاب مصبات المرجين الأربعة المتوفرة بالجهة على مزيد العناية بالمصبات وتهيئة المسالك المؤدية لها، الى جانب دعوة أصحاب المصبات وحث الفلاحين على تثمين مادة المرجين، وذلك باستعمالها كسماد طبيعي لغابات الزياتين، علما وان كميات المرجين المتوقع افرازها للموسم الحالي تقدر بنحو 1130000 طن أي ما يعادل 117000 متر مكعب.وحث والي سوسة بالمناسبة، أعضاء اللجنة الجهوية على تنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون على الإحاطة بالموسم والاجتماع دوريا لغاية متابعة سيره على مستوى الجني والبيع والعصر والتحويل والترويج والخزن مع دراسة الإشكاليات التي قد تعترضه مع اقتراح الحلول الملائمة، موصيا بمنع فتح المعاصر لاستقبال صابة الزيتون قبل موعد افتتاح موسم الجني المتفق عليه والمقرر ليوم 5 نوفمبر القادم واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة عاملات القطاع الفلاحي خلال عمليات نقلهن الى مواقع انتاج الزيتون، الى جانب التأكيد على تكثيف الجهود الأمنية للحد من سرقة الصابة.يذكر أن غابة الزيتون بولاية سوسة تغطي حوالي 78000 هك وتعد حوالي 4 ملايين و300 ألف أصل زيتون، موزعة إلى 474052 أصل زياتين فتية و3445412 زياتين في طور الإنتاج و362396 زياتين هرمة.