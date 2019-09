Election présidentielle: fausses déclarations attribuées à l’Ambassadeur de France en Tunisie

Lundi 16 Septembre 2019



Dans un communiqu rendu public ce lundi 16 septembre, lambassade de France en Tunisie a dnonc ce quelle a appel des informations fausses et malveillantes qui circulent sur des dclarations attribues lAmbassadeur de France en Tunisie propos de lun des candidats llection prsidentielle tunisienne.LAmbassade de France condamne fermement le recours ce type dinfox de la part de certains sites en ligne, qui usurpent limage de mdias dactualit et dinformation srieux. Cette ambassade met nouveau en garde, comme elle a dj pu le faire avant le lancement officiel de la campagne lectorale tunisienne, contre les tentatives dinstrumentalisation de la France qui circulent sur internet et en appelle la vigilance de chacun , a-t-on communiqu.La France nintervient pas dans le processus lectoral tunisien et a pleine confiance en la capacit de la Tunisie poursuivre dans la voie dmocratique quelle a choisie, dans le cadre dun scrutin impartial et quitable , a-t-on galement annonc.Il faut prciser dans ce contexte, que rcemment des informations ont circul sur les rseaux sociaux faisant savoir que lambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre dArvor, aurait fait des dclarations hostiles au candidat vainqueur du premier tour de la Prsidentielle anticipe Kais Said.