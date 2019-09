OPPO dévoile son premier téléphone 5G dans les Pays du Golfe

Lundi 09 Septembre 2019



Communiqu de Presse -

Caractristiques de lOPPO Reno 5G

Pays du Golfe, 09 Septembre 2019: OPPO, la marque internationale leader des smartphones vient de lancer son premier smartphone 5G commercialement prt dans le CCG. Combinant la connectivit de prochaine gnration de la 5 G avec la puissance de la srie premium Reno d OPPO pour une exprience suprieure.OPPO a lanc sa srie de smartphones premium Reno plus tt cette anne en encourageant les utilisateurs voir le monde sous un angle totalement nouveau. Conu pour dvelopper votre vision, le Reno 5G continue dutiliser une technologie innovante pour lever la photographie et le divertissement mobile vers de nouveaux sommets, avec la puissance supplmentaire de la connectivit ultra rapide de la 5G.Le prsident de OPPO Moyen-Orient et Afrique, Andy Shi, a dclar: La srie Reno est trs rvolutionnaire ; elle ajoute un lment supplmentaire la gamme Premium: la puissance de la 5G. Avec la connectivit de nouvelle gnration, le Reno 5G permettra aux utilisateurs dexplorer le monde qui les entoure de manire encore plus novatrice, avec des tlchargements de jeux plus rapides et une diffusion de vidos sans interruption. OPPO Reno et la technologie 5G constituent la combinaison parfaite pour les passionns daventure qui recherchent LE smartphone adquatOPPO est un pionnier des smartphones et de la connectivit, vu sa contribution de manire dcisive la normalisation de la 5G dans le monde. OPPO a achev avec succs la communication la 5G pour la premire fois en octobre 2018, prparant ainsi une base solide pour le lancement du smartphone Reno 5G dans tous les pays du monde y compris La Tunisie.La socit avait lanc son Projet 5G Landing avec les principaux partenaires oprateurs des Pays du Golfe plus tt cette anne dans le but dacclrer la commercialisation des produits et services 5G dans le monde entier.Une camra principale ultra-claire de 48MP, un tlobjectif 13MP et un objectif grand angle 8MP constituent la configuration trois objectifs Reno 5G. La combinaison de ces objectifs sur diffrentes plages de focales permet dobtenir une bande passante totale de 16 160 mm, une distance focale effective 10 fois suprieure celle dun objectif trs grand angle. La configuration trois camras, complte par le double systme OIS, garantit la stabilit mme lorsque vous effectuez un zoom complet en mode portatif.Reno 5G est quip d'une camra ultra-transparente de 48MP. Ses capteurs ultra-larges de 1 / 2,0 '' et son ouverture ultra-large de f / 1,7 se combinent aux algorithmes logiciels MFNR et HDR, protgeant les utilisateurs de la surexposition et crant des dtails poustouflants dans des conditions de faible luminosit. Le nouvel ajout de l'optimisation des portraits IA pour la photographie de nuit permet de diffrencier le sujet de l'arrire-plan, de garantir le mme teint et d'obtenir une photo professionnelleReno 5G est quip du processeur Qualcomm Snapdragon 855, qui permet de rpondre sans effort au besoin de rapidit de lutilisateur. Avec 8 Go de RAM, l'utilisateur peut diffuser en continu, jouer et discuter avec des rsultats fluides et efficaces. Il intgre non seulement un moteur d'intelligence artificielle de 4e gnration, mais dmontre galement un bond de gant en termes de performances des smartphones avec processeur, avec une puissance accrue de 45%.Les atouts technologique du Reno 5G lve la photographie et le divertissement mobile un niveau suprieur et unique.Reno 5G a t conu pour les joueurs et apporte des amliorations de performances significatives en termes d'exprience de jeu, de vitesse du systme et de vitesse d'ouverture des applications, respectivement. Équip d'une optimisation supplmentaire pour examiner les problmes de performances, de latence et de contrle du tlphone, OPPO Reno 5G analyse le contrle tactile et la frquence de rafrachissement. Reno a reu la certification haute performance du TÜV Rheinland.La Tunisie pourrait tre un terrain favorable pour commercialiser le Reno 5G et rvolutionner ainsi le domaine de la technologie.