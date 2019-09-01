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أيام قرطاج السينمائية 2019: تونس تشارك بـ 12 فيلما في المسابقة الرسمية

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
وات - ستكون تونس ممثلة بـ 12 فيلما في مختلف مسابقات أيام قرطاج السينمائية لسنة 2019، منها ثلاثة أفلام مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومثلها في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة وأربعة أشرطة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة واثنيْن في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

وورد في بلاغ صادر عن الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية أنه تم اختيار هذه الأفلام من ضمن 40 فيلما بين روائي ووثائقي طويل وقصير قدمت للمهرجان، وتّم انتقاؤها من قبل لجان مستقلّة تكوّنت من أنيسة البراق وآمنة القلي وكريم حمودة وحمادي عرافة وخميس خياطي الذين شاهدوا الأفلام الروائية.


أما لجنة مشاهدة الأفلام الوثائقية فتألفت من محمد حداد ومحسن فريجي وخالد عقربي وألفة شقرون وأمين بوخريص.


جدير بالتذكير أن الدورة الحالية لأيام قرطاج السينمائية ستنتظم من 26 أكتوبرإلى 2 نوفمبر 2019، وستحمل اسم المنتج الراحل نجيب عياد.

وفي ما يلي قائمة الأفلام التونسية المنتقاة للمشاركة في مختلف مسابقات الدورة الحالية لأيام قرطاج السينمائية:


مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

"نورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة إنتاج PROPAGANDA
" بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي إنتاج CINETELEFILMS
" قيرة" للمخرج الفاضل الجزيري إنتاج NOUVEAU FILM

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:

• " True Story " للمخرج أمين لخنش إنتاجULYSSON و ANTWORKS
" Charter للمخرج صبري بوزيد إنتاجBAHAMUT FILMS
"هروب" للمخرج يؤاب الدشراوي إنتاجGODOLPHIN FILMS
"سراب" للمخرجة فاتن الجزيري إنتاجAUDIMAGE


مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:


• " Hanted Past " للمخرجة فاطمة الرّياحي إنتاج قناة الجزيرة الوثائقيّة
"على العارضة" لسامي التليلي إنتاج NOMADIS IMAGES و MILLE ET UNE PRODUCTIONS
• " Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard " للمخرجة وداد الزغلامي إنتاج ULYSSON


مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة:


" أهل الكهف" للمخرج فخري الغزال إنتاج ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
"من طين" ليونس بن سليمان إنتاج CINE Par’Court

  
  
     
  
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